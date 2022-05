CPTT, Baja Oeste de Portugal, Tiago Reis: “ambição natural, mas ainda vamos ver como estamos” | AutoSport

Tiago Reis vai estar presente na Baja do Oeste, prova que tem lugar no fim-de-semana entre os dias 6 e 8 de maio.

Depois do grave acidente na última prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, Tiago Reis vai estar à partida da prova organizada pela Escuderia Castelo Branco e que se realiza na região do Oeste com passagem pelos concelhos de Torres Vedras, Cadaval, Azambuja, Alenquer e Sobral de Monte Agraço e no Bombarral.

“Temos feito um esforço muito grande para estar nesta terceira prova do calendário. O acidente deixou-nos algumas mazelas e não estamos – longe disso – a 100% mas vamos para a estrada, dar o nosso melhor” diz Tiago Reis.

Tanto o piloto de Famalicão como o seu navegador Valter Cardoso, procuraram ao longo do último mês preparar-se para a prova mas o trabalho árduo ficou entregue à equipa de mecânicos do Team TransFradelos. “A nossa equipa tem trabalhado muito na recuperação da Toyota Hilux, de forma a que do ponto de vista mecânico possamos contar com a habitual fiabilidade do carro e assim tentar dar o máximo, dentro daquilo que nos é possível nesta fase” acrescentou Tiago Reis.

O piloto diz que a ambição é andar na frente mas só com o andar da prova vai conseguir perceber o que é possível fazer. “Verdadeiramente só vamos saber se estamos capazes para a dureza da prova com o decorrer dos quilómetros, mas garantidamente vamos dar o nosso máximo para ser competitivos e procurar somar pontos para o campeonato”.

A Baja do Oeste tem 310,5 km cronometrados, e em termos competitivos começa na manhã de sábado, com prólogo e duas etapas a disputar no sábado e domingo.