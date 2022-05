CPTT, Baja Oeste, Alejandro Martins: “Esta prova não foi fácil…” | AutoSport

Depois de ter começado a corrida com uma vitória no prólogo Alejandro Martins concluiu a sua participação na Baja Oeste de Portugal no sexto lugar da classificação geral. Aos comandos de um Mini John Cooper Works Rally e navegado por José Marques, o piloto da AM48 teve uma saída de estrada no domingo que comprometeu o andamento nos quilómetros que ainda faltavam percorrer, mas ainda assim conseguiu levar o carro até ao fim e terminar numa posição que lhe permitiu pontuar para o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno AM 48, onde assume a segunda posição da classificação geral.

“Esta prova não foi fácil e tivemos algumas situações no desenrolar da corrida que nos deixou bastante apreensivos. No entanto, tentámos dar o nosso melhor para pontuar para o campeonato e foi isso que fizemos.

No domingo tivemos uma saída de estrada e acabámos por furar o que nos fez perder muito tempo.

Entretanto o triângulo da suspensão ficou bastante afetado o que não nos permitiu andar depressa.

Assim, fizemos a gestão da corrida o melhor de pudemos para terminar e pontuar que é sempre o nosso grande objetivo”, revelou Alejandro Martins piloto assistido pela M Racing. A próxima prova do CPTT AM48, disputa nos próximos dias 27, 28 e 29 de maio no Algarve.