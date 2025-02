CPTT, Baja Montes Alentejanos: João Ramos foi 2º: “foi um bom resultado para o campeonato”

João Ramos e Jorge Carvalho, na Toyota Hilux T1+ da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal, tiveram um bom arranque no Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno AM|48, ao concluir a Baja Montes Alentejanos na segunda posição.

Autor do sexto tempo no prólogo (9,94 km), no qual sofreu um contratempo que lhe custou preciosos segundos, Ramos revelou-se sempre muito rápido nos dois setores seletivos: “Infelizmente, no prólogo disparou o sistema de extinção de incêndio, daí que tivesse perdido algum tempo. Na escolha da ordem de partida para o primeiro setor optei por ser o primeiro e travei uma luta interessante com o João Ferreira, que venceu com um minuto de vantagem. Em face dessa diferença, decidi não arriscar neste segundo dia, porque o segundo lugar é um bom resultado em termos de campeonato”, começou por declarar João Ramos.

O piloto da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal fez, concluídos os 420,78 quilómetros da prova organizada pelo CPKA – Clube de Promoção de Karting e Automobilismo, um balanço bastante positivo deste seu início de Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno AM|48, considerando: “Depois de tanto tempo parado, ou seja, desde o final da época anterior, em meados de novembro, fiquei muito contente por termos conseguido andar a um nível tão elevado. Este desempenho deixa-me mais otimista do que nunca para, no futuro, continuar a lutar pela obtenção dos melhores resultados possíveis”.

A segunda prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno AM|48 será a Baja Escuderia de Castelo Branco, a disputar entre 21 e 23 de março.