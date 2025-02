CPTT, Baja Montes Alentejanos: João Dias e a Santag Racing arrancam novo projeto com 2º lugar

A Santag Racing apresentou-se na Baja Montes Alentejanos, prova de arranque do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno (CPTT) com um novo carro – Polaris RZR PRO – com que João Dias e Rui Pita a levarem o novo carro ao segundo lugar do pódio na Categoria T4.

“Foi tudo muito positivo porque recebemos o carro apenas na quinta-feira e diretamente no Shakedown, e por isso este segundo lugar tem um sabor especial” disse no final da corrida David Vieira, responsável pela estrutura da Santag Racing, elogiando a capacidade de adaptação de toda a estrutura e dos seus pilotos.

Ao longo de toda a Baja Montes Alentejanos João Dias esteve sempre muito próximo da dupla que acabou por vencer a corrida, numa luta travada de forma intensa. “Só podemos estar felizes por ter conquistado este segundo lugar na estreia deste novo projeto na Santag Racing, porque todos deram o seu máximo e conseguimos estar à altura do desafio, que apresentar-nos em contrarrelógio nesta prova inaugural do CPTT”, acrescentou David Vieira.

A competitividade do carro foi elogiada por João Dias, que depois da participação no Dakar, se apresenta de novo num T4 para o CPTT. “Vamos ter um campeonato muito competitivo e a luta intensa, mas para estreia, estou muito contente com o resultado, pois houve um grande esforço da Santag Racing para conseguir ter o novo T4 no arranque em Beja e as sensações que tive dão-nos a certeza que vamos ter um carro muito capaz para a exigência desta categoria do CPTT”.

“Este é o grande desafio desta nova época para nós, e vamos como sempre, dar tudo para continuar a somar triunfos no Todo-o-Terreno”, assinalou ainda David Vieira. A estrutura esteve em Beja ainda com a dupla Pedro Carvalho e Romeu Martins, que se apresentaram no Can-Am T3, terminando a corrida na nona posição da categoria.