CPTT, Baja Loulé: Vitória de Tiago Reis, muita luta pelo triunfo… | AutoSport

Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux) venceram a Baja Loulé e colocaram um ponto final na sequência vencedora de João Ferreira/David Monteiro (Mini Jonh Cooper Works Rally), mas não foi por falta de luta, já que quando tudo apontava para mais um triunfo dos homens da ARC Sport, dois furos já perto do final do segundo Setor Seletivo, levou a que as contas se alterassem.

João Ferreira já tinha suplantando por alguma margem o 1m11.1s que trazia do dia anterior, para Tiago Reis e as diferenças que tinha para Pedro Carvalho e Cristian Baumgart (2º e 3º no final do dia de ontem, na frente de João Ferreira) mas tudo mudou já perto do final e Tiago Reis terminou com uma vantagem de 21.5s para o jovem de Leiria. Desta feita saiu-lhe a ‘fava’ dos furos, mas isto na sequência de mais uma grande exibição.



Já Tiago Reis, depois do acidente na Baja TT ACP, que ainda o incomodou fortemente na Baja Oeste de Portugal, desta feita, logrou vencer, recuperando ‘alguma coisa’ no campeonato. Lutou sempre e teve o prémio no final.

João Ferreira entrou no SS2 ao ataque e depressa passou para a liderança virtual da prova, nos Inter 4 e 5 ampliou a margem só a partir daí as coisas mudaram.

Depois de terminarem o 1º dia no quinto posto e já na frente do T3, João Dias/João Miranda (BRP-Can Am Maverick X3) terminaram no pódio e confirmaram a vitória no T3, concluindo a prova apenas a 6.0s de de João Ferreira e Davi Monteiro.

Quarto posto para Pedro Carvalho/Desidério Guerreiro (Can Am Maverick XRC), que depois de ter finalizado o 1º dia em segundo a 50.1s do líder, cederam duas posições neste SS2.

Quinto posto para Cristian Baumgart/Alberto Andreotti (Toyota), que tiveram problemas neste SS2, terminando a 5:39.5 da frente bem mais longe do que estavam no final do SS1.

Sexto posto para Francisco Guedes/Gonçalo Branquinho (BRP-Can Am Maverick X3).



Alejandro Martins/José Marques (Mini John Cooper Works Rally) teve ontem dois furos na parte final do longo e duro setor seletivo e por isso terminaram o SS1 a quase oito minutos da frente. Hoje, andaram normalmente mas só conseguiram recuperar do 10º lugar até ao sétimo lugar. Um mal menor.

Edgar Reis/Filipe Martins (Toyota Hilux) foram oitavos, na frente dos vencedores do T4, Alexandre Pinto/Fausto Mota (Bombardier Can Am Maverick X3).

Depois de três triunfos de Nuno Tordo, desta feita o T8 foi ganho por Michael Braun/Ivo Santos (Porsche Cayenne Proto), terminando no 10º lugar da geral. No 11º lugar ficaram Rui Oliveira/Pedro Oliveira (BRP Maverick X3), segundos do T4. Manuel Correia/Jorge Carvalho (Mitsubishi HRX Ford) foram 12º na frente dos líder do campeonato de T8, Nuno Tordo/Nelson Ramos (Nissan Navara).

Ontem, já tinham ficado pelo caminho João Ramos/Filipe Palmeiro (Toyota Hilux)devido a problemas com a caixa de velocidades, que cedeu.

Tempos Online – CLIQUE AQUI