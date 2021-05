CPTT, Baja Loulé, Nuno Madeira:”Vai chegar o dia…” | AutoSport

Nuno Madeira e Filipe Serra continuam azarados. Depois da caixa de velocidades da Ford Ranger, encravar em Beja, em quinta velocidade, desta feita novo problema, novamente com a caixa de velocidades, agora com

uma rótula uniball do seletor. A dupla estreou-se a ganhar prólogos, estava a andar com grande ritmo na fase inicial do SS1, mas novo azar, levou-os a regressar ao parque de assistência com a ideia de regressar no domingo. Contudo, não conseguiram resolver o problema em tempo útil, pelo que o abandono foi inevitável. Tal como disse o piloto, e tendo em conta que ritmo não lhes falta:”Vai chegar o dia…”