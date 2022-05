CPTT, Baja Loulé: Nuno Madeira e Filipe Serra com uma vértebra partida | AutoSport

Nuno Madeira/Filipe Serra (Ford Ranger) tiveram ontem um acidente na SS1. Numa zona de perigo, a dupla caiu de frente num buraco, e o embate foi suficiente para deixar feridos piloto e navegador. É Nuno Madeira que explica como estão, informação que colocou no seu Facebook: “Estamos a caminho de Lisboa, temos os dois a décima segunda vértebra partida, vamos fazer uma ressonância para saber se vamos operar ou não.

Queremos primeiro agradecer ao Automóvel Clube do Algarve, pelo excelente plano de emergência que tinham, e todo o acompanhamento que fizeram. A todas as equipes de emergência que tudo fizeram para nos apoiar.

Por último a todos os colegas , começando pelo Francisco Barreto e Carlos Silva que foram os primeiros a parar para ajudar. O ambiente que se viveu ali foi fantástico, temos realmente o melhor campeonato do mundo , não só nas, pistas mas também fora delas. Obrigado a todos , e as nossas desculpas por termos estragado a corrida a tantas equipas”.