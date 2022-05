CPTT, Baja Loulé: mais de 100 concorrentes à partida | AutoSport

A Baja Loulé decorre nos dias 28 e 29 de maio nos municípios de Loulé, Tavira e Alcoutim, e é a quarta prova do Campeonato de Portugal de Todo o Terreno. A ronda algarvia conta com 143 equipas inscritas, divididas entre autos, motos, SSV e quads.

O evento arranca com o prólogo de 5,4 quilómetros, delineado em redor do Estádio do Algarve, que acolherá também o Centro Operacional e o Parque de Assistência para as viaturas em competição. Com um sector seletivo a repetir por pelos dois dias de prova, perfazendo um total de mais de 300 quilómetros contra o cronómetro, os concorrentes também passarão por uma secção de 40 quilómetros que não eram utilizados há muitos anos.

Nos automóveis, a dupla João Ferreira/David Monteiro irá tentar conseguir a quarta vitória consecutiva no campeonato, contando com a oposição de nomes como o campeão em título Tiago Reis ou de vencedores anteriores da prova como João Ramos, Alejandro Martins ou Alexandre Ré, havendo ainda o interesse de acompanhar a luta pelas categorias T2 e T8.

Nas motos, o pluri campeão António Maio irá tentar assegurar já aqui a conquista do CNTT 2022, tendo como principais adversários Mário Patrão, Martim Ventura, Micael Simão ou Gustavo Gaudêncio, enquanto que nos SSV, dever-se-á assistir a uma grande embate entre os muitos Can-Am presentes, com nomes como João Monteiro, Gonçalo Guerreiro ou Roberto Borrego a tentarem destronar o Nuno Fontes como vencedor em título, algo que o piloto louletano irá tentar contrariar. Nos quads, João Vale Silva tem a liderança atual do campeonato, sendo aquele que todos irão tentar bater.

A Baja de Loulé 2022 é uma organização do Clube Automóvel do Algarve, sob a égide da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting e da Federação de Motociclismo de Portugal com o apoio dos municípios de Loulé, Tavira e Alcoutim e colaboração ativa das Juntas de Freguesia de Salir, Ameixial, Martim Longo e Cachopo e ainda do parceiro Medronhito do Caldeirão.

Lista de Inscritos – CLIQUE AQUI