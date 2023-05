CPTT, Baja Loulé: João Ferreira estreia-se com o MINI T1+, Ricardo Teodósio de T3 | AutoSport

A Baja TT Loulé arranca esta sexta-feira com a realização das verificações Técnicas e Administrativas. A prova organizada pelo Clube Automóvel do Algarve é a quarta ronda do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno I AM48 e marca o regresso da ação, com várias novidades nos mais de 50 inscritos no evento.

Tiago Reis lidera a competição depois de ter triunfado na Baja TT Dehesa de Extremadura e Baja TT Norte Portugal e vai agora tentar dilatar a vantagem que já tem sobre João Ramos (vencedor da Baja TT Montes Alentejanos).

Destaque também para a presença de João Ferreira, Campeão Nacional em título, ao volante de um MINI T1+, depois de ter disputado as provas de Extremadura e Norte ao volante de um Yamaha (T3). O octacampeão Nacional Miguel Barbosa, esteve inscrito no evento, mas um atraso na chegada da sua Toyota Hilux T1+ impede o piloto de regressar ao Campeonato Nacional.

Com o centro nevrálgico instalado junto ao Estádio Do Algarve, em Loulé, a prova terá dois setores seletivos e começa como habitualmente com um prólogo disputado bem junto ao Parque de Assistência.Na categoria T3, espera-se muita animação com a presença dos habituais candidatos à vitória, à qual se soma a participação do piloto algarvio de Ralis, Ricardo Teodósio, que vem animar a prova. Entre os T4, Rui Farinha procurará manter o domínio total na classe, enquanto que na classe T8, Nuno Matos vai lutar para continuar na boa senda de resultados. Em T2, o líder João Lourenço vai querer naturalmente regressar às vitórias, depois do segundo lugar registado na Baja TT Norte de Portugal.

O Prólogo (5,03km) da Baja TT Loulé está agendado para o próximo sábado, pelas 9h55. Para o mesmo dia, pelas 14h30, está agendado o primeiro setor seletivo (165,14km). No domingo, pelas 12h00, pilotos e máquinas repetem o percurso disputado na tarde do dia anterior. A cerimónia de Pódio realiza-se pelas 16h30, no Parque das Cidades. Pode acompanhar todas as incidências nas redes sociais do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno e da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting.