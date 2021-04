CPTT: Baja de Loulé vai para a estrada de 28 a 30 de maio

Depois de um hiato de um ano devido à pandemia de COVID-19, a Baja de Loulé está de regresso às estradas algarvias, sendo a segunda prova pontuável para os campeonatos nacionais de todo-terreno nas categorias de automóveis, motos, SSV e quads.

O percurso competitivo já se encontra definido e pronto a ir para a estrada totalizando 300 quilómetros contra o cronómetro. Apesar das limitações impostas pelo quadro pandémico, foi possível encontrar um traçado de diferentes especificações, contando com alguns trilhos distintos que vão desafiar os participantes.

Os tempos atuais impõem prudência, e serão impostas algumas restrições, não sendo aconselhado a presença de público na prova e não se divulgando o percurso, sendo também vedado o acesso às partidas, chegadas e parque de assistência. Em alternativa, deverá acompanhar a prova através de um conjunto de instrumentos disponibilizados no site oficial e nas redes sociais do Clube Automóvel do Algarve (Facebook, Twitter e Instagram).