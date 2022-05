CPTT, Baja de Loulé, Tiago Reis: “procurar ser melhores do que na última prova” | AutoSport

Tiago Reis vai estar presente na Baja Loulé, quarta prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno (CPTT), a realizar entre os dias 25 e 27 de maio na região algarvia.

Ao longo das últimas semanas Tiago Reis centrou o foco na recuperação física e no Algarve vai procurar estar ao nível que permita alcançar um bom resultado e somar pontos para o CPTT.

“A Baja do Oeste mostrou-nos que com o somar dos quilómetros ainda há aqui mazelas do acidente, que nos limitam mas vamos tentar ultrapassar isso com capacidade de sacrifício. Continuamos a fazer recuperação quase diária de forma a minimizar as dificuldades que sentimos e que ficaram patentes no último dia da Baja do Oeste” diz Tiago Reis.

O acidente e abandono na Baja ACP obriga o piloto a correr atrás dos resultados e no Algarve promete tudo fazer para estar entre os primeiros. “Vamos tentar ser rápidos e competitivos, procurando ser melhores do que fomos na última prova, sabendo das dificuldades que vamos ter pela frente”.

A Baja de Loulé é das mais antigas provas do calendário nacional e este ano, o evento arranca com o prólogo de 5,4 quilómetros, delineado em redor do Estádio do Algarve, que acolherá o Centro Operacional e o Parque de Assistência.

Nos dois dias de prova os pilotos tem pela frente cerca de 300 km cronometrados, divididos em dois Setores Seletivos.