CPTT, Baja de Loulé, Nuno Tordo: “Manter a invencibilidade rumo ao título!” | AutoSport

Três provas e três vitórias incontestáveis na categoria T8, são as contas que Nuno Tordo leva para a Baja de Loulé 2022, um dos maiores desafios do ano, em pistas muito exigentes, onde a equipa promete tentar manter a invencibilidade com vista à conquista do título.

Iniciado na Baja de Beja, o projeto de 2022, desde logo com uma vitória, a que se seguiram outras duas, na em Grândola e no Oeste, decorre sem sobressaltos de maior, com a preparação das provas a ser uma prioridade absoluta, completada depois por uma tática vencedora, que garante, nesta altura, uma grande confiança, para enfrentar novos desafios…

“O projeto para este ano era muito ambicioso. Adquirimos uma Nissan Navara Overdrive, que inscrevemos no agrupamento T8 – o único acessível às bolsas de simples equipas privadas – e conseguimos até agora o pleno de vitórias. As provas são desafiantes, mas o potencial competitivo do carro, tem ajudado a completar os nossos desempenhos e até agora – salvo uma ligeira falha técnica, na primeira parte da Baja de Beja – temos conseguido levar de vencida os nossos adversários” – começa por nos dizer o piloto.

“O banco do lado direito tem sido ocupado por diversos navegadores: Começámos pelo Ricardo Claro em Beja, depois o Nuno Rodrigues da Silva, navegou na prova de Grândola e o João Serôdio acompanhou-me no Oeste, ele que deveria ter sido o meu companheiro este ano, mas que, por razões profissionais, vai falhar muitas provas. Assim o consagrado Nelson Ramos será o quarto navegador este ano, nas pistas do Algarve – sua terra Natal, numa das Bajas mais duras do nosso Campeonato, quer para os pilotos quer para as máquinas.”

Está previsto muito calor para a Baja de Loulé, que percorre parte da serra de Tavira e muitas estradas duríssimas do baixo Alentejo. Pistas demolidoras para os pneus – ainda mais porque o mesmo sector seletivo é percorrido por duas vezes – e temperaturas muito elevadas dentro do carro, preocupam a equipa:

“Vai ser duro, mas é para todos. A Oeste Racing Competition, está a fazer um fantástico trabalho de preparação prévia, já asseguramos os pneus em quantidade suficiente para a Baja e por isso estamos preparados para lutar pela vitória. Estamos na frente, mas ainda não ganhámos nada, pelo que temos que nos manter tão focados como até aqui.” – afirma o piloto, que conclui: “O objetivo é vencer, para nos colocarmos ainda mais perto do título, que queremos oferecer aos nossos patrocinadores, equipa e apoiantes, desde o primeiro momento connosco neste projeto.”

A prova Algarvia, inicia-se na próxima sexta-feira com as Verificações Administrativas e Técnicas e reconhecimento do Prólogo (5,5 Km) que será disputado na manhã de sábado e ditará a hora de partida para o 1º Sector Seletivo (160 Km) a percorrer durante a tarde. O mesmo sector será depois disputado no Domingo, com o pódio final a estar previsto para as 16h30 no Estádio Algarve.

555 é o número a seguir na Baja de Loulé 2022. Nuno Tordo / Nelson Ramos – Nissan Navara T8.