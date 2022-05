CPTT, Baja de Loulé, Nuno Matos: “resistência e resiliência, serão fatores decisivos” | AutoSport

A dupla Nuno Matos/Joel Lutas está de volta à ação ao cronómetro ao volante do Opel Mokka Proto já no próximo fim de semana, dias 27 a 29 de maio, com a presença na Baja de Loulé, quarta jornada do Campeonato Portugal de Todo-o-Terreno.

A baja, conhecida pela exigência dos pisos que colocam à prova pilotos e máquinas, é aguardada com expectativa: “Após a Baja Oeste de Portugal, realizada no início de maio, este é o nosso segundo desafio no espaço de um mês, o que é sempre motivador. Queremos mostrar em pista o ritmo que já evidenciamos em outras ocasiões este ano e que nos permitiu rodar dentro do top 10, posição em que, no contexto de um campeonato tão forte e com concorrência de topo, acredito que poderemos acabar”, frisou Nuno Matos.

“É uma baja com 323.61 quilómetros de ação, disputados em troços exigentes e numa zona em que o calor será sentido em força. Acredito por isso que será uma prova de resistência e resiliência, fatores decisivos para o resultado final. Da nossa parte, é com um sorriso no rosto que encaramos este próximo desafio. Aproveito também para deixar o convite a todos para estarem presentes e agradecer aos nossos patrocinadores por todo o apoio em mais um desafio. Muito obrigado a todos”, enalteceu Nuno Matos.

A Baja de Loulé reserva aos concorrentes um Prólogo de 5.25 quilómetros, a disputar na manhã de sábado, dia 28, estando reservado para a parte da tarde o Setor Seletivo 1, composto por 159.18 quilómetros cronometrados. No domingo, dia 29, tem lugar o derradeiro Setor Seletivo 2, composto por mais 159.18 quilómetros.