CPTT, Baja de Loulé, Nuno Madeira: “Depois do acidente, queremos voltar a ganhar a confiança” | AutoSport

Depois do azar da Baja Oste de Portugal, a Ford estará a competir na próxima prova do CPTT, a Baja de Loulé, com a sua Ranger, tripulada pela dupla Nuno Madeira e Filipe Serra. O Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno volta à atividade neste fim de semana, numa prova que se desenrola na região do Algarve.

Esta é uma prova caracterizada por pistas rolantes de grande condução, que fizeram parte muitos anos do percurso do Rally de Portugal.

Segundo o piloto Nuno Madeira, “Depois do acidente que tivemos na Baja do Oeste, queremos voltar a ganhar a confiança nos primeiros quilómetros, para depois poder atacar, sabendo que quando nos acidentamos estávamos a lutar pela vitória. Por isso sabemos que estamos no ritmo que precisamos para ganhar”.

Quanto ao Filipe Serra, “Esta prova foi muito boa para nós no ano passado, ganhamos o prologo, e quando abandonamos já no final da primeira etapa, liderávamos a prova. Vamos tentar manter este registo, agora com um final feliz”.