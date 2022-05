CPTT, Baja de Loulé, Alejandro Martins: “classificação que permita manter posição no campeonato” | AutoSport

Ocupando a segunda posição no Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, Alejandro Martins vai disputar de 27 a 29 de maio a Baja de Loulé 2022, quarta etapa do CPTT que vai percorrer as belas pistas serranas do Algarve.

Aos comandos de um Mini John Cooper Works Rally e navegado por José Marques, o piloto da AM48 assume quer lutar pelos lugares de topo e manter a posição no campeonato a que ascendeu após a Baja Oeste de Portugal.

“Estamos de regresso às provas do CPTT e muito motivados para esta competição algarvia. É uma corrida muito interessante com um traçado que nos agrada e por isso vamos lutar por alcançar um bom resultado. Estamos num bom lugar no Campeonato e por isso a nossa meta para esta corrida é alcançar uma classificação que nos permita manter essa posição. A competição será seguramente muito renhida, mas temos uma excelente máquina e vamos dar o nosso melhor para cumprir os objetivos”, referiu Alejandro Martins piloto assistido pela MRacing.

A 32ª edição da Baja de Loulé, organizada pelo Clube Automóvel do Algarve, percorre pistas dos municípios de Loulé, Tavira, Alcoutim e Almodôvar. Esta quarta jornada do CPTT num total de 323,61 km disputados ao cronómetro arranca desportivamente no sábado com um prólogo de 5,25 quilómetros, delineado em redor do Estádio do Algarve e um setor seletivo de 159,18 km, que se repetirá no dia de domingo.