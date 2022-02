CPTT, Automóveis: João Ferreira vence Baja TT Montes Alentejanos | AutoSport

A dupla João Ferreira/David Monteiro (Mini John Cooper Works Rally) dominou nos dois setores seletivos da Baja TT Montes Alentejanos, levando a melhor sobre Cristian Baumgart/Beco Andreotti (Toyota Hilux) na primeira prova do Campeonato de Portugal de Todo-Terreno. O piloto do Mini terminou a prova com uma vantagem de 2:13.9s no final dos dois dias de prova.

Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux) tinham terminado a prova como segundo classificados, mas foram penalizados com 1 minuto após o fim da etapa e baixaram assim, para o 3º lugar. Tiago Reis ainda recuperou duas posições no final do setor seletivo 2, tendo sido o mais rápido nos dois primeiros pontos intermédios, mas voltou a furar – foi o terceiro furo que o campeão em título sofreu nesta prova – e a partir daí, João Ferreira foi sempre o mais forte e voltou a terminar a etapa como o mais rápido.

Numa prova em que os pilotos elogiaram por estar bem marcada e por etapas interessantes, Cristian Baumgart/Beco Andreotti e Marcos Baumgart/Kleber Cincea (Toyota Hilux) não foram capazes de igualar o ritmo de Tiago Reis e especialmente de João Ferreira, que realmente se apresentou num nível altíssimo. Cristian Baumgart beneficiou da penalização a Tiago Reis e com isso até terminou duas posições acima do dia de ontem.

Alejandro Martins/José Marques (Mini John Cooper Works Rally) terminaram no quinto posto, a 7:46.6s do vencedor, seguidos de Nuno Madeira/Filipe Serra (Ford Ranger) e João Dias/João Miranda (Can Am Maverick X3).

A dupla Francisco Barreto/Carlos Silva (Ford Ranger) terminou no oitavo posto, André Amaral/Nelson Ramos (Ford Ranger) no nono lugar e a fechar o top 10 dos Automóveis ficou a dupla Manuel Correia/Jorge Carvalho (Mitsubishi HRX Ford).

