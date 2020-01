CPTT: As novidades das provas!

O Campeonato de Portugal de Todo o Terreno 2020 surge este ano com duas excelentes novidades em termos de provas, depois de épocas algo atribuladas, por exemplo com a anulação por duas vezes da Baja TT Rota do Douro.



As novidades são a Baja TT Vindimas do Alentejo, evento do CPKA, novo clube que já o ano passado tentou colocar no terreno uma prova relativa à Taça de Portugal de Todo-o-Terreno, mas que foi anulada devido à situação de alerta vermelho colocada de pé pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, com a prova a ser suspensa por razões de segurança, que se prenderam com o elevado risco de incêndio rural.



Este ano, a prova do CPKA abre a competição, com o Presidente do clube, Humberto Vairinhos a explicar pormenores sobre a sua prova: “Esta é uma data de emergência, tivemos que ter respeito pelos pilotos da FMP, Motos, Quads, SSV, que começam o seu campeonato em fevereiro e nós tínhamos que colocar a nossa prova antes. No futuro pretendemos ficar nesta altura, vamos ver com a federação e com os outros clubes. Quanto ao percurso o traçado que tínhamos previsto para setembro passado, não nos aprovaram para este ano, devido às cada vez mais situações a nível de ambiente. Cada vez é mais difícil fazer provas de TT. Muita gente não se apercebe disso.

Conseguimos um bom cocktail de zonas sinuosas, técnicas, e grandes retas, se estiver seco será certamente a prova mais rápida do campeonato, se chover podemos ter muita lama. Temos todos os ingredientes para fazer uma excelente prova. Vamos tentar atingir um bom patamar organizativo.



A segunda novidade surge por parte do Automóvel Clube de Portugal, a Baja TT ACP, que traz para o campeonato outra novidade: a areia!

Orlando Romana explicou que 50% do traçado será percorrido em zonas de areia. A nova prova denomina-se Baja TT ACP-Santiago/Grândola, é a segunda do campeonato, e disputa-se entre 6 e 8 de março. Pontuável para o Campeonato de Portugal de Todo Terreno, esta nova prova do Automóvel Club de Portugal tem lugar, como o próprio nome indica, nos concelhos de Santiago do Cacém e Grândola, com passagem ainda por alguns caminhos delineados no município de Sines.



A 1ª Edição da Baja ACP, que deverá contar com uma extensão na casa dos 300 km e boa parte do percurso desenhado em pisos de areia, inicia-se em Santiago do Cacém, e no dia 7 realizam-se 3 Sectores Seletivos, incluindo o prólogo, na região de Grândola. E, finalmente, no dia 8 cumprem-se os restantes 2 Sectores seletivos, e a cerimonia de Pódio e entrega de Prémios em Santiago do Cacém.

As Motos, Quads e SSV também correm, como prova extra campeonato.

Quanto a Portalegre, Orlando Romana explicou que a Baja 500 contará este ano também para a Taça FIM de TT (Motos), o que já acontece nos Autos, tornando a prova ainda mais relevante a nível internacional.



Representando a Escuderia Castelo Branco, Nuno Almeida Santos revelou que a Baja TT do Pinhal continuará a ser uma prova muito técnica e dura, diferente de tudo o resto, mas a ECB está a tentar melhorar o percurso, tentando tirar as zonas mais íngremes e difíceis que tantos problemas causaram no passado. Quanto à Baja TT Idanha a Nova, manterá as boas características que a têm celebrizado.



Pedro Figueiredo representou o Clube Automóvel do Algarve e explicou que a Baja de Loulé terá algumas alterações significativas, o prólogo, que se realizará entre Loulé e Salir é uma completa novidade, e os setores seletivos terão partes comuns.



Por fim, o regresso ao Alentejo com a Baja TT Capital Dos Vinhos de Portugal, com Carlos Medinas da Sociedade Artística Reguenguense a explicar que metade da sua prova será completamente nova com a entrada de Portel na equação. Os dois setores seletivos serão iguais, mas com metade totalmente nova, sendo a segunda parte da prova nas habituais pistas de Reguengos, ainda que cada vez mais as zonas de Vinha/Olival e agora também Amendoal, sejam maiores.



Como se percebe, muitas novidades nos ‘caminhos’ do CPTT, sendo a areia muito bem vinda.