CPTT: arranca segunda metade da época, luta a três pelo título absoluto

Após quatro das sete provas do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno AM|48 2025, a competição acelera para uma fase crucial, onde a consistência, a rapidez e a estratégia serão determinantes para a conquista do título. Com Gonçalo Guerreiro na liderança isolada, a segunda metade do campeonato promete emoção e reviravoltas.

Gonçalo Guerreiro: a consistência que lidera o campeonato

Gonçalo Guerreiro, ao volante do seu Polaris RZR Pro R (SSV/T4), tem sido o nome em destaque, somando três triunfos à geral e uma liderança consolidada no campeonato absoluto com 90 pontos.

A sua performance exemplar, que inclui uma vitória na categoria T4 em Beja e vitórias absolutas em Castelo Branco, Baja TT Norte de Portugal e no recente Raid Ferraria, demonstra uma combinação de exibições consistentes e ritmos sólidos. A regularidade tem sido a chave para Guerreiro, que tem terminado todas as provas nos lugares cimeiros, tanto na geral como na sua classe, os SSV T4, onde lidera destacadíssimo com 104 pontos, contra os 41 de Filipe Lopes.

João Ferreira: rápido, mas com terreno a recuperar

O campeão em título, João Ferreira, iniciou a temporada com uma vitória incontestável na Baja Montes Alentejanos, seguindo-se um segundo lugar em Castelo Branco e na Baja TT Norte. Contudo, a sua ausência na Ferraria e uma penalização de cinco minutos em Valpaços, na Baja TT Norte, impediram-no de somar mais triunfos. Com 77 pontos, Ferreira é o principal rival de Guerreiro, e a sua transição para um Toyota, deixando o Mini JCW Rally e a X-Raid, poderá ser um fator decisivo para a recuperação do terreno perdido nas provas que faltam.

Tiago Reis: o potencial dos T3 na luta pelo título absoluto

No terceiro posto absoluto do campeonato, com 62 pontos, surge Tiago Reis. O piloto tem demonstrado que a categoria T3 possui um potencial significativo para lutar pelo topo da classificação geral. Reis venceu o T3 nos Montes Alentejanos e, após um revés em Castelo Branco, respondeu com duas grandes provas na Baja Norte (3.º absoluto) e no Raid Ferraria, onde lutou taco a taco com Guerreiro, terminando apenas a 19,2 segundos.

Com três triunfos consecutivos na classe T3, Tiago Reis lidera o respetivo campeonato com 28 pontos de avanço sobre Edgar Reis, sendo o claro favorito a vencer esta classe.

João Ramos: uma temporada de desafios

O vice-campeão de 2024, João Ramos, teve um início promissor com um 2.º lugar em Beja e um 4.º em Castelo Branco. No entanto, duas desistências consecutivas — um acidente complicado na Baja Norte e um novo abandono na Ferraria — deixaram-no com apenas 38 pontos. A recuperação será difícil, ainda mais porque não marca presença em Reguengos e Mourão, já que está a recuperar de uma lesão num pé. Ramos será sempre um candidato aos lugares da frente nas provas que faltam, mas o título é agora muito mais difícil.

Destaques do Top 10 e o impacto das Categorias T1, T2, T8 e T9

No top 10 absoluto, Edgar Reis (Taurus T3 Max) ocupa a 4.ª posição com 28 pontos, mantendo a consistência e presenças regulares no pódio do T3. Hélder Oliveira (Can-Am Maverick X3) segue com 25 pontos, mostrando potencial para lutar por mais caso participe nas restantes provas. Miguel Barbosa, com bons resultados nas duas primeiras provas, viu o seu progresso travado por uma desistência na Ferraria.

Na categoria T1, o protagonismo na geral tem sido menor. César Sequeira tem sido o mais eficaz, com vitórias consecutivas em Castelo Branco, Baja Norte e Ferraria, liderando com 100 pontos, face aos 52 de Sérgio Matos. A irregularidade de presenças entre os pilotos desta classe tem dificultado a luta por pontos absolutos.

Nas categorias T2, T8 e T9, Eduardo Rodrigues tem dominado o T2, enquanto Johannes Senders lidera o T8 com 84 pontos, demonstrando grande regularidade. No T9, a luta é mais equilibrada, com Sérgio Mourato a ter 29 pontos contra os 27 de Miguel Teodoro.

O domínio dos T3 e T4 e o que esperar do final do campeonato

A menor custo operacional e maior fiabilidade, a agilidade vs rapidez das categorias T3 e T4 têm-nas levado a dominar não só os pódios das respetivas classes, mas também o top 10 absoluto. Esta competitividade é um fator crucial, especialmente em provas como as portuguesas, onde as características dos percursos favorecem a agilidade e a capacidade de resposta destes veículos.

Com três provas por disputar — Baja TT Sharish Reguengos/Mourão, Baja Portalegre 500 e Baja Lagos — o título está longe de estar decidido. A consistência de Gonçalo Guerreiro é a referência a abater, mas se João Ferreira recuperar o ritmo e alinhar em todas as provas, a luta promete ser intensa até novembro. Tiago Reis, com a sua fiabilidade e regularidade no T3, continua também na corrida pelo título absoluto. Com a ausência de João Ramos, se a margem para recuperar já era grande, depois desta prova deve ficar ainda bem maior, pelo que a luta será entre Gonçalo Guerreiro, João Ferreira e Tiago Reis.

O Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno 2025 mantém-se, como habitualmente, vibrante e imprevisível, refletindo o elevado nível competitivo que há muito o define como um dos melhores da Europa, proporcionando um espetáculo de excelência aos amantes do todo-o-terreno.