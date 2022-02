CPTT arranca na Baja TT Montes Alentejanos – Mapas e Acessos | AutoSport

Realiza-se no próximo fim de semana a Baja TT Montes Alentejanos, prova organizada pelo CPKA – Clube de Promoção de Karting e Automobilismo, que volta a dar o tiro de partida do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno. O centro nevrálgico será de novo no Parque de Feiras e Exposições de Beja, com a prova a realizar-se sábado e domingo.

Desportivamente a prova arranca no sábado de manhã com a disputa de um prólogo com 5,56 km cronometrados. Ainda no sábado será realizado um Setor Seletivo com 154,83 km e no domingo os pilotos realizam o mesmo percurso. No total, 315,45 km a cronómetro.

A lista de inscritos é muito interessante e diversificada com o número de participantes a aproximar-se dos 170. Está confirmada a participação dos principais pilotos e equipas do CPTT (FPAK) e CNTT (FMP).

Para além dos protagonistas habituais já conhecidos, Tiago Reis, João Ramos, Alejandro Martins, André Amaral, Nuno Madeira, Alexandre Franco, há ainda algumas novidades de peso, como por exemplo Pedro Grancha, que vai fazer esta prova, João Ferreira, que estreia um Mini Jonh Cooper Works Rally, bem como os pilotos brasileiros Cristian e Marcus Baumgart, com duas Toyota Hilux Overdrive.

Nos SSV ‘FPAK’, para além de David Spranger, João Dias, Francisco Guedes e Alexandre Pinto em Can-Am, Rui Madeira vai estrear-se na modalidade com um Can-Am da JB Racing.

Nos SSV ‘FMP’, o campeão Roberto Borrego terá como principais adversários João Monteiro, Gonçalo Guerreiro, Nelson Caxias, Luís Cidade, Sebastian Guyette, Filipe Cameirinha, Nuno Fontes, Pedro Santinho Mendes e Hélder Rodrigues entre muitos outros que disputam os melhores lugares da geral ao segundo!

Correm ainda as motos, onde se destacam o campeão António Maio, Gustavo Gaudêncio, Daniel Jordão e Martim Ventura, etc. Nos Quad, o campeão não irá defender o título, mas a lista de concorrentes é extensa.

Horário

Sábado, 19 de fevereiro, 1ª Etapa

Prólogo 5,58 Km 08:15

SS1 151,61 Km 12:00

Domingo, 20 de fevereiro, 2ª Etapa

SS2 151,61 Km 11:30