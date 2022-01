CPTT arranca com a Baja TT Montes Alentejanos: Algumas novidades no Todo-o-Terreno | AutoSport

Faltam três semanas para o arranque da Baja TT Montes Alentejanos, e com ela os Campeonatos de Portugal e Nacional de Todo-o-Terreno, ou seja, autos, SSV, motos e quads.



Há ainda programas a ser ‘fechados’ e apesar de alguns ajustes, as novidades, sendo algumas, não são de monta.

Falando para já apenas sobre os autos, numa competição já de si com um grande plantel, o facto de se aguardar continuidade é um excelente sinal, e nesse contexto já se sabe que a dupla campeã nacional de 2019 e 2021, Tiago Reis/Valter Cardoso, que nos dois últimos anos venceu a Baja TT Montes Alentejanos, e foi a única que bisou títulos do CPTT nos últimos seis anos, já confirmou a sua participação na edição de 2022 do CPTT, novamente com sua Toyota Hilux Overdrive, onde naturalmente serão dos principais candidatos á vitória.



Segundos no campeonato em 2021, Luís Recuenco/Sergio Peinado, num Mini JCW Rally, voltam à carga com a equipa espanhola GPR Sport. Nos dois últimos anos conquistaram sempre um lugar no pódio na prova do CPKA.

André Amaral e Nelson Ramos, já tem também confirmada a sua participação no CPTT 2022, aos comandos da sua Ford Ranger, onde pretendem subir mais degraus na competição, ou seja, terminar num dos dois primeiros lugares, já que o ano passado foram terceiros classificados começar a amealhar pontos para o campeonato, que promete ser o mais competitivo de sempre.



João Ramos, Filipe Palmeiro, e a sua ‘Dama Negra, leia-se Toyota Hilux, estão de volta para tentar recuperar o título que venceram em 2018, eles que o ano passado foram apenas quartos classificados, depois duma temporada com um triunfo, mas com vários abandonos.



Alejandro Martins/José Marques, estão de regresso com um Mini John Cooper Works Rally, depois do piloto ter pensado em adquirir outra máquina igualmente muito competitiva. Como sempre, regressam com candidatos às vitórias, pois apesar do ano passado só ter conseguido dois segundos lugares, em 2020 estiveram no lugar mais alto do pódio, bem como em 2018 quando venceram em Loulé e Idanha. Vão ser novamente assistidos pela M Racing.

O atual Campeão Nacional do T2, Georgino Pedroso, que faz equipa com Sérgio Cerveira volta com a Prolama, desta feita no T8, com uma Nissan Navarra, numa categoria que está a ganhar competitividade, já com diversas máquinas e equipas inscritas.



Outro bom exemplo são Henrique Lourenço e Ricardo Sobral, dupla da Transgrua Sport, que corre com a Nissan Navara DD2 assistida pela M Racing Portugal, que mais uma vez tem como objetivo lutar pelo primeiro lugar do Gr. T8

Lino Carapeta Lino Carapeta e Rui António é a primeira dupla do Team Grupo Tanqueluz, que já confirmou a sua participação na Baja TT Montes Alentejanos, ao inscrever o Land Rover Proto Bowler.

Falta ainda algum tempo, há mais novidades a ‘cair’.