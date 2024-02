CPTT: Armindo Araújo vai defender o título no T3: “lutar por vencer em todas as provas” | AutoSport

Após uma temporada de estreia, coroada com o título na categoria T3, Armindo Araújo volta em 2024 a marcar presença no Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno integrado, tal como no ano passado, na equipa Santag Racing Team. Numa reviravolta de última hora, o piloto de Santo Tirso garantiu a possibilidade de marcar presença no Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno e continuar assim a disputar os dois principais campeonatos nacionais do desporto automóvel nacional. “Estou muito satisfeito por voltar a participar no Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno e poder defender a conquista do título na categoria T3. Depois de um ano de aprendizagem, onde consegui algumas vitórias e a conquista de um campeonato, espero esta temporada continuar o meu progresso na modalidade e lutar por vencer em todas as provas. Para que isso seja possível, obviamente que conto com a Santag Racing para juntos continuarmos a fazer um caminho que espero vitorioso. Queria ainda dar as boas-vindas ao Pedro Ré que será, este ano, o meu navegador neste projeto”, disse Armindo Araújo.

Com um palmarés carregado de vitórias e títulos, a Santag Racing apresenta-se para a nova temporada com a mesma ambição de vencer e, por isso, David Vieira mostra-se muito satisfeito poder contar com o atual campeão de T3, destacando que, “a chegada de um novo parceiro foi preponderante para continuarmos com a presença do Armindo Araújo esta temporada e mantermos de pé um projeto que teve o seu início o ano passado que, com é sabido, tem como ambição podermos juntos disputar o Dakar. É uma enorme satisfação contar com o campeão na Santag Racing”.

Armindo Araújo inicia a temporada de 2024 do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno entre os próximos dias 29 de fevereiro e 3 de março, com a disputa da Baja TT Montes Alentejanos.