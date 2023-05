CPTT, Armindo Araújo: “satisfeitos com o que conseguimos fazer…” | AutoSport

Armindo Araújo e Luís Ramalho tiveram um regresso positivo ao Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno ao terminarem a Baja TT Norte de Portugal na sexta posição da geral, a quarta entre os concorrentes da Categoria T3. Depois do problema no Prólogo, onde perderam mais de cinco minutos, e das dificuldades sentidas devido à posição de saída, a dupla da Santag Racing teve, no segundo dia, de parar no derradeiro setor seletivo para mudar uma das rodas do seu Can-Am: “Esta foi uma daquelas provas em que saímos com um sabor agridoce pois sentimos que poderíamos ter conseguido algo mais. Na sexta-feira o nosso resultado ficou muito comprometido devido ao tempo que perdemos e mesmo assim conseguimos ontem chegar ao décimo lugar da geral, apesar das dificuldades de ontem com as ultrapassagens que tivemos que efetuar. Hoje entramos novamente muito bem, terminamos o segundo setor no quinto lugar da geral e no pódio entre os T3, mas um furo agora nestes últimos quilómetros fez-nos perder essa posição. Ainda assim, temos que fazer um balanço positivo e estarmos satisfeitos com o que conseguimos fazer”, afirmou no final Armindo Araújo.