CPTT: Ambiente tenso em Beja | AutoSport

Os dias que antecederam a realização desta Baja TT Montes Alentejanos foram tensos entre a direção da prova e os responsáveis da FMP. Depois de o regulamento do CNTT ter sido publicado escassas três semanas antes da corrida de abertura da temporada, o regulamento particular da prova apenas foi publicado a quatro dias do seu início. As críticas à gestão do todo-o-terreno por parte da FMP parecem ser transversais a pilotos, equipas e organizadores e apesar do excelente plantel apresentado em Beja há quem tema pelo futuro do “melhor campeonato de TT da Europa”.

Nos SSV o incomodo com a incapacidade de liderança na Comissão de TT chegou mesmo ao ponto de alguns pilotos aproveitarem a presença do presidente Ni Amorim para proporem a passagem da modalidade para a FPAK. Uma transição considerada inconcebível pela grande maioria dos pilotos SSV que não estão interessados em competir segundo as regras dos Auto, mas que não deixa de mostrar algumas clivagens.