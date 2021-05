CPTT, Alexandre Franco: “Já me ofereceram carros para correr…” | AutoSport

Alexandre Franco teve um grave acidente na Baja TT Montes Alentejanos, onde destruiu por completo o seu BMW X1. Quem se lembra do seu capotanço há uns anos na Baja TT Rota do Douro, no prólogo de Valongo, onde também danificou bastante o seu X1, desta feita “ficou muito pior, é para o lixo”, começou por dizer Alexandre Franco, que ainda tem mazelas físicas decorrentes do acidente, pois fraturou um pequeno osso do pulso: “quero destacar que o TT continua com um ambiente fantástico, pois não estou presente nesta prova, pelo facto de não ter carro, pois tive ofertas de carro, se necessário fosse e isso diz muito do que é o TT em Portugal”, disse Alexandre Franco, que pretende voltar a correr este ano, quando o TT regrssar: “vamos analisar com que carro o vamos fazer, mas é certo que vamos regressar”, disse. Só não será com o BMW X1, isso é certo, pois esse ‘ficou’ em Beja…