CPTT, Alejandro Martins: “Há um conjunto de pilotos e máquinas ao nível do melhor no mundo” | AutoSport

Alejandro Martins aos comandos de um Mini John Cooper Works Rally, navegado por José Marques, vai estar na prova de abertura da temporada de 2022 do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno AM48, a Baja TT Montes Alentejanos que se disputa já este fim-de-semana em Beja.

“A primeira corrida é sempre uma emoção e estou muito motivado. O objetivo para esta competição é chegar ao fim na melhor posição possível. Este ano o Campeonato vai ser muito competitivo pois teremos adversários muito fortes. Há um conjunto de pilotos e máquinas muito forte ao nível do melhor que se faz no mundo e vai ser muito animado”, referiu o piloto da AM48.

A Baja TT Montes Alentejanos arranca desportivamente no sábado com a disputa de um Setor Seletivo com cerca de 156 quilómetros, troço esse que será repetido no domingo.