CPTT, Alejandro Martins: “este é um momento muito importante para o TT” | AutoSport

Alejandro Martins é o novo Presidente da Assembleia Geral da Associação de Pilotos de Todo-o-Terreno (APTT). O piloto da AM48, que regressa aos comandos de um Mini John Cooper Works Rally da X-Raid, assistido pela M Racing, e que tem como principal objetivo de lutar pelo título de campeão nacional bem como fazer os melhores resultados em cada prova que se vai disputar, está muito contente pelo facto de se terem dados passos importantes para a melhoria do TT em Portugal: “Estou muito satisfeito por regressar às competições. Estava com muita vontade de voltar a competir, mas hoje prefiro salientar que é um dia histórico para o Todo-o-Terreno Nacional porque foram empossadas as pessoas da Associação de Pilotos de Todo-o-Terreno que era uma situação que urgia e que era extremamente necessária para podermos andar para a frente com o nosso todo-o-terreno. Há uma convergência muito grande entre os pilotos que estão a competir e com a Federação. Temos um parque desportivo fabuloso, mas é essencial envolver os organizadores e, portanto, este momento é muito importante para o TT”, salientou Alejandro Martins.