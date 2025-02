CPTT 2025: arranque com plantel de luxo, Challenger e SSV ganham ‘quota’…

Volta a arrancar em Beja o CPTT 2025, num calendário com sete provas e grandes alterações. Quanto ao plantel, se o resto do campeonato mantiver a bitola da prova inaugural em termos de participantes podemos preparar-nos para mais uma edição de exceção…

Arranca com a ESC Online | Baja Montes Alentejanos a nova temporada do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, uma competição que volta a ter um plantel sensacional na primeira prova, se bem, como referimos, que está ainda um pouco indefinido a manutenção total do mesmo plantel em todas as provas do campeonato.

Seja como for, o arranque é com um plantel de luxo, em que não faltam os principais protagonistas atuais do todo-o-terreno nacional. A ESC Online Baja Montes Alentejanos apresenta uma lista de inscritos de luxo onde se destaca a presença de sete viaturas T1+, mas também conta com muitos nomes sonantes nas categorias T1, T3 e T4.

Depois de uns anos de nítido crescimento do Campeonato de Portugal de Todo o Terreno, a competição está agora num bom patamar, ainda que se tenha notado uma significativa flutuação de concorrentes entre as diversas provas, sendo que há eventos no calendário que mantêm claramente a bitola a que se habituaram, em termos de concorrentes, outras, nem tanto. Tal como sucede todos os anos, tratam-se globalmente, dos mesmos concorrentes, mas aqui e ali com algumas saídas e outros tantos regressos.

Recordando um pouco o que foi o passado do TT em Portugal, já lá vão três décadas de quando o ‘boom’ do TT em Portugal foi imenso, na segunda metade dos anos 90 o TT já era absolutamente fantástico em Portugal, e ainda melhorou com a chegada de diversas equipas oficiais, Toyota, Nissan, Mitsubishi, mas em 2001 o governo decidiu mexer no IA dos ‘jipes’ e com o passar dos anos as equipas oficiais foram desaparecendo, pois deixaram de vender tantos carros, mas apesar de um período mais periclitante, nem por isso o TT perdeu a alma que sempre teve em Portugal.

Com plantéis melhores ou piores, especialmente depois do início da década de 2010, o TT foi mantendo sempre um nível muito elevado, e não é preciso procurar muito para ver que quase sempre foi utilizada a expressão “melhor campeonato de TT da Europa”. Assim continua e por larga margem.

Alerta CN…

Só que, há uma mudança significativa. Com o surgimento, há cerca de uma década dos UTV/SSV, o facto destes terem começado por aumentar a cada ano que passava o número de concorrentes na competição da FMP, o Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, nos últimos anos muitas equipas começaram a migrar para a FPAK, os T3 e T4, e já se chegou ao ponto de lutarem pelos triunfos nas provas, à geral, e também pelos campeonatos, sem que a competição da FMP, o CNTT perdesse gás, pois continuam com plantéis muito fortes.

Seja como for, há uma questão recente que se levantou, e que convém ir percebendo como evolui. Obviamente, os custos de correr com T3 ou T4 são muito mais baixos do que os orçamentos equivalentes para os T1, já nem falando das T1+, e quando a isso se junta o facto dos Challenger e SSV, T3 e T4 lutarem agora pelos lugares da frente na maioria das provas isso está a criar tensão nos plantéis e existe o sério risco das equipas dos T1 diminuírem, e isso – sem falinhas mansas – impacta no interesse do público.

Que ninguém tenha a mais pequena das dúvidas que os Challenger e SSV, T3 e T4, são interessantes de ver, mas esse interesse, do ponto de vista do público, não é comparável aos T1, para não falar dos T1+.

É óbvio que para o público, quantos mais, melhor, mas se os veículos que mais chamam a atenção diminuírem muito, depois que ninguém se queixe da diminuição do público nas provas.

Já chegámos ao ponto de ter muita gente a dizer que “a continuar assim, deixo de vir…” e esta é uma frase muito arriscada, caso se continue a multiplicar. Quando existem pessoas que vão para as redes sociais escrever que “nem sequer sei quem está a passar”, claramente, há um problema. Que não existe, por exemplo, com o Volkswagen Amarok T3 Proto de Nuno Matos. Basta olhar para a foto para perceber porquê…

Na prova de Beja teremos 18 T1+ e T1, e ainda mais seis T8/T9, face a 29 Challenger e SSV.

Que fique claro, que não se trata de fazer campanha por estes ou por aqueles, mas sim alertar para o que vamos ouvindo, com maior ou menor ênfase, por parte de muitos os pilotos com quem falamos.

O que queremos, obviamente, é que as competições sejam o melhor possível, e quando existe um potencial problema, alertar, de modo que quem de direito se entender que o problema existe, tentar resolvê-lo…

Arranque com bom plantel

O campeão nacional João Ferreira e o seu Mini JCW Rally 3.0d da X-raid, encabeça a lista dos T1+ que prossegue com as participações de João Ramos (Toyota Hilux T1+), Francisco Barreto (Toyota Hilux T1+), Alejandro Martins (Mini JCW Rally Plus), Luís Recuenco (Toyota Hilux T1+), e as novidades de Pedro Dias Silva (Ford Ranger T1+) e Dave Klassen (Red Revo).

Na categoria T3 destaque para os ex-campeões nacionais Miguel Barbosa e Tiago Reis ambos em Taurus, com este último a dizer que este ano o foco é a Taça Europeia de Bajas e não o CPTT. Nuno Matos em VW Amarock, o Campeão Nacional SSV FMP, Pedro Santinho Mendes em Can Am Maverick X3, Pedro Carvalho e Paulo Rodrigues em máquina idêntica, Mário Franco em Yamaha, Alexandre Franco em X-Raid Turbo Prototype, Daniel Silva e Edgar Reis em Tauros, Filipe Nascimento num PH Sport Zephyr e João Rato num GPR 24.

Para a Categoria T4 passou o campeão nacional T3 2024, João Dias que irá competir aos comandos de um Can Am Maverick X3 e que terá como principal adversário Gonçalo Guerreiro em Polaris Pro R. Luís Cidade e Herlander Araújo serão as principais novidades, competindo em Can Am Maverick X3.

Na muito competitiva categoria T1 destaque para o campeão nacional Edgar Condenso em Ford Ranger, piloto a quem se juntam Lino Carapeta, Nuno Madeira, José Rogeira e Jorge Cardoso em máquina idêntica, Miguel Casaca em Volkswagen Amarok, Joel Marrazes em Mercedes Benz V 230 TD, Hugo Raposo em Nissan Proto e as novidades Vítor Figueiredo em Mini Cooper D Proto e o holandês Jasper Herman em Red Lined VK 50.

Completam esta referência aos principais inscritos o campeão T8 Johannes Senders, agora em Fiat Fullback Proto, piloto que terá como principais adversários Cláudio Carapeta em Bowler Willdcat Proto e Filipe Cachopas em BMW 346L Proto. Na Categoria T9 mantém-se o campeão Sérgio Mourato e apresenta-se a única piloto feminina, Leonor Barreto em Nissan Pickup 2.7 TDi, enquanto o estreante Jorge Franco em Nissan Navara D22 será o único a competir na Categoria T2, num carro com um longo historial na família Franco.

Calendário: CPTT regressa a Castelo Branco

Quanto ao calendário do Campeonato Portugal Todo-o-Terreno, a grande mudança é o fim da Baja Oeste e o regresso da Baja TT Escuderia Castelo Branco. A competição volta a abrir com a Esc Online – Baja Montes Alentejanos, mas que para lá disso tem várias alterações de monta. A Baja TT Escuderia Castelo Branco é antecipada face à data da prova da ECB e realiza-se em março. Face a 2024, sai a prova do ACP, a BP Ultimate Rally-Raid Portugal, prova do W2RC, segue-se em abril a Baja TT Norte que se antecipa face a este ano.

A grande novidade é em maio Th Clothes Raid Ferraria, que se estreia no CPTT, seguindo-se setembro e outubro, mais ou menos na mesma altura a Baja TT Sharish Reguengos/Mourão e Baja Portalegre 500 com a competição a terminar em 2025 com a Baja Lagos em novembro.

Calendário Campeonato Portugal Todo-o-terreno AM|48 2025

20 a 23 de fevereiro – Esc Online | Baja Montes Alentejanos

21 a 23 de março – Baja Escuderia Castelo Branco

25 a 27 abril – Baja TT Norte

23 a 25 maio – Th Clothes Raid Ferraria

11 a 14 de setembro – 37ª Baja TT Sharish Reguengos/Mourão

23 a 25 outubro – BP Ultimate Baja Portalegre 500

21 a 23 novembro – Baja Lagos

A ESC Online Baja TT Montes Alentejanos e o CPTT 2025 arrancam desportivamente no dia 14 de fevereiro com um prólogo totalmente novo com cerca de 10 km, que é secreto, para todos os pilotos, localizado junto do Campo de Tiro na Herdade “Cabeça de Ferro”, que vai ter transmissão Streaming em direto na internet.

O quartel-general e assistência fica no Parque de Feiras e Exposições de Beja, a prova terá um total de 420,78 km, 349,84 dos quais cronometrados, divididos por duas etapas cada uma das quais com um troço de 169,85 km, a disputar no sábado e no domingo. O detalhe, em artigos anexos mais perto da prova.