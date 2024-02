CPTT 2024 arranca em Beja: a excelência habitual… | AutoSport

Arranca de novo em Beja o Campeonato de Portugal de Todo o Terreno, uma competição que continua a ser de excelência, tantos e tão bons carros e equipas reúnem ao longo da competição. Depois dos T1+ terem chegado em força em 2023, para começar este ano quatro T1+ estarão à partida da Baja TT Montes Alentejanos.

Em termos de plantel, com João Ferreira a fazer o seu périplo do Mundial de Todo-o-Terreno, à partida do CPTT estão todos os restantes habituais concorrentes, Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hillux T1+), João Ramos/Jorge Carvalho (Toyota Hillux T1+) saudando-se o regresso à competição de Alejandro Martins/David Monteiro (Mini JCW Plus T1+) da MRacing Portugal, mais um bom carro e um piloto que pode andar nos lugares da frente.

Mas a maior novidade vem do crescente em termos de quantidade, mas também qualidade do plantel dos T3/T4, que este ano, só para começar, temos 23 T3 e mais 10 T4, com todos os principais nomes que habitualmente participam no CPTT, com uma ou outra novidade absoluta.

Por exemplo, Miguel Barbosa/Luís Ramalho estreiam o novo Taurus T3 da Sport &You, uma dupla que vai mostrar bem as potencialidades do carro. Também Bernardo Sousa/Hugo Magalhães reativam a sua ligação agora aos comandos de um BRP Can Am Maverick X3 T3, com que vão correr em Beja.

Nesta prova nem sequer falta um Camião, o de Alexandre Franco/Nuno Rodrigues da Silva (DAF) numa operação diferente de tudo o que estamos habituados no nosso país, exceção feita ao Dakar quando por cá passou, claro.

O T8 e T9 também começam com 11 concorrentes, o que é positivo, pois antevê-se boas lutas na pista.

Os adeptos portugueses continuam a contar com uma competição muito boa, voltamos a ter um parque automóvel com máquinas de topo, e em termos de plantel, há algumas novidades.

No T1, com João Ferreira pelo Mundial, Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hillux T1+), João Ramos/Jorge Carvalho (Toyota Hillux T1+) são os dois grandes favoritos ao título, num plantel que conta ainda com duplas como os já referidos Alejandro Martins/David Monteiro (Mini JCW Plus), Nuno Madeira/José Janela (Ford Ranger), Miguel Casaca/João Luz (Volkswagen Amarok), Lino Carapeta/Fábio Carapeta (Ford Ranger), Bruno Oliveira/Vítor Jesus (Ford Ranger) só para falar dos que têm mais possibilidades de andar mais à frente, mas entre os 21 T1 presentes em Beja pode haver boas surpresas.

Especialmente vindas dos concorrentes dos T3, que obtêm cada vez mais classificações nos primeiros lugares da tabela, por exemplo com Armindo Araújo e João Dias a obterem vários pódios. Armindo Araújo foi terceiro do CPTT 2023 à geral, João Dias quarto, Pedro Carvalho, sexto, Alexandre Pinto, nono, e isto diz bem da competitividade dos T3.

Nomes como Pedro Carvalho/Romeu Martins (BRP Can Am Maverick X3 Turbo)

João Dias/João Miranda (BRP Can Am Maverick), Alexandre Pinto/Bernardo Oliveira (BRP Can Am Maverick X3), Luís Portela Morais (G Rally OT3), Filipe Cameirinha/Jérémy Dubois ((BRP CanAm Herrador), Nelson Beiró/Rui Florêncio (BRP CanAm Maverick X3), Francisco Guedes/Joel Lutas (BRP CanAm Maverick X3). No T4 temos um plantel de 10 carros para começar.

Depois da luta pelo título do T3 no ano passado durar até à meta – por acaso, até para lá dela, só parou na secretaria – este ano espera-se mais do mesmo sendo os favoritos os mesmos, sendo que com tanto equilíbrio é difícil falar de favoritos antes da primeira prova.

No T2, que terá seis equipas em Beja, destaque para a dupla Carlos Silva/Pedro Medinas (Isuzu D-Max) com o navegador de longa data a passar agora para o lado esquerdo da cabina. Em vez de ditar notas, vai ouvi-las.

No T8, o campeão de 2023 passou para o T3 com o seu Proto, Nuno Tordo não está inscrito, mas estão Johannes Senders/Yvet Senders (Toyota Hillux T8), Alexandre Mota/Joaquim Serrão (Nissan Navara T8), Joel Marrazes/José Motaco (Nissan Navara T8), Michael Braun/Ivo Santos (Porsche Cayene Proto T8), Filipe Cachopas/Carlos Jorge (BMW 346L Proto T8), João Paulo Oliveira/Pedro Cação (Nissan D21 T89), Cláudio Carapeta/Sérgio Inocêncio (Bowler Wildcat Proto T89

e ainda Mário Raposo/José Moleiro (Nissan Terran II T9), Margarida Sá/Óscar Pinto (Suzuki Grand Vitara T9), Miguel Teodoro (Nissan D21 T99) e Sérgio Mourato/José Pereira (Nissan BVLULEF D22- Navara T9).

Depois do T8 se ter ‘desdobrado’ também em T9, continua a ganhar adeptos.

Há também algumas novidades no calendário. Face a 2022 mantêm-se as sete provas, o arranque volta a ser com a Baja TT Montes Alentejanos, regressa a BP Ultimate Rally Raid Portugal agora como prova do Mundial de TT (W2RC), saiu a Baja TT Dehesa Extremadura, depois em Maio a Baja TT Lagos, novos percursos para a prova algarvia, depois em junho a Baja TT Norte de Portugal, seguindo-se as habituais Baja TT Sharish Reguengos / Mourão / Redondo em setembro, Portalegre em outubro e a grande novidade, a Baja Escuderia Castelo Branco passa a encerrar a competição em novembro. fica por saber onde se vai realizar, no Oeste ou nas ‘antigas’ zonas mais perto de Castelo Branco.

Calendário

Mês Prova Cidade Clube Organizador

29/Fevereiro-3 Março Esc Online Baja TT Montes Alentejanos

2/7 Abril BP Ultimate Rally Raid Portugal

17/19 Maio Baja TT Lagos

7/9 Junho Baja TT Norte de Portugal

19/22 Setembro 36ª Baja TT Sharish Reguengos / Mourão / Redondo

17/19 Outubro BP Ultimate Baja Portalegre 500

8/10 Novembro Baja Escuderia Castelo Branco