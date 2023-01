CPTT 2023: versão revista e aumentada, ‘estilo’ T1+… | AutoSport

Se o CPR recebeu uma boa notícia com a vinda de Craig Breen para o nosso campeonato (falta confirmação oficial) já o CPTT 2023 provavelmente vai ser uma versão (ainda mais) revista e aumentada do CPTT 2022.

Depois de ter sido Campeão em 2022, e do bom Dakar de estreia que fez, João Ferreira tem este ano no seu programa o Mundial de TT com o Yamaha T3 da X-Raid, o mesmo com que correu no Dakar, e por isso não vai disputar o CPTT na íntegra. No entanto deve marcar presença em algumas provas, provavelmente já com o novo Mini JCW Plus, que a equipa oficial estreou no Dakar, e que os pilotos da Audi no Dakar, Stéphane Peterhansel, Carlos Sainz e Mattias ekstrom vão utilizar no WR2C, nas provas mais pequenas.

No Dakar e em Marrocos correram, e vão correr de Audi, nas restantes três provas, fazem-nos de Mini T1 Plus…

Tiago Reis e João Ramos esperam pelas Toyota Hilux T1+, é o passo natural, a mesma que já tem Lourenço Rosa e que já foi vista no CPTT. O piloto da BP Ultimate Adventure Team deverá disputar o CPTT, quanto a Miguel Barbosa ainda está por decidir o que vai acontecer, mas pelo menos em Portalegre estará. A ideia é regressar ao Dakar em 2024, pelo que vamos ver o que poderá fazer até lá.

Alejandro Martins é outra das incógnitas, não a participação na competição, mas o carro com que vai correr no CPTT 2023.

Depois do fabuloso campeonato que fez em 2022, João Dias está pronto para mais com a Santag, ainda e sempre no T3, categoria que deve receber ainda mais veículos este ano.

fica por saber também o projeto de Francisco Barreto para 2023, pode vir aí uma boa surpresa, Bruno Oliveira deve correr de Ford Ranger, tal como Nuno Madeira, e depois há uma grande lista de concorrentes que, até 24 de fevereiro, quando se iniciar o CPTT 2023 com a Baja TT Montes Alentejanos/Esc Online, se vão ficar a conhecer.

Precisamente dentro de um mês realiza-se a primeira prova do ano, aí se saberá mais quanto ao que aí vem para o CPTT 2023.