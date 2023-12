CPTT 2023: João Ramos, o lutador incansável | AutoSport

João Ramos é um piloto que valoriza imenso o todo o terreno em Portugal. Só logrou chegar ao título em 2018, mas há largos anos que anda sempre nas lutas da frente, também pelos títulos, esteve muito perto várias vezes, mas há que se lhe dar o mérito de nunca desistir de tentar, sempre com a motivação de ir à procura do que não conseguiu dessa vez. Foi assim mais uma vez este ano.



Já com uma presença de longa data no desporto motorizado nacional, quer tenha sido primeiro no Off Road, depois no todo-o-terreno, esteve alguns ano fora, regressou ao Nacional de TT em 2014, depois de uma experiência no Campeonato de Portugal de Circuitos em 2013, onde fez equipa com João Figueiredo num Ferrari 430 GT2da Ray Racing Team, abandonou as pistas e dedicou-se novamente ao Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, nunca escondendo a sua paixão pelos pisos de terra.

Em 2016 João Ramos voltou aos triunfos na modalidade, naquela que foi a sua primeira vitória após 10 anos, hiato em que não esteve sempre presente na modalidade. Entre 1998 e 2008 fez o CNTT, conseguiu várias vitórias, que já vêm desde 2000. Depois passou 5 anos na velocidade e três anos após o regresso ao TT, voltou às vitórias.

Entrou no CPTT 2023 a vencer, em Beja, com uma Toyota Hilux T1+ alugada a Beneditkas Vanagas, mesmo sem poder atacar ao máximo porque não podia ‘estragar’ a T1+, isso pesou-lhe um pouco, mas ainda assim fez o suficiente para vencer com bom avanço.

Na Baja TT Extremadura, o primeiro azar do ano: no primeiro SS ficaram 33.7s atrás de Tiago Reis, mas no segundo, abandonaram devido a um ligeiro toque numa zona estreia entre muros: “Isto não nos faz baixar os braços e estamos focados já na próxima prova”, disse logo na altura.

Em Loulé, foi segundo, mas as coisas não lhe correram bem: “tivemos uma saída de estrada violenta, descendo por uma ribanceira”, regressaram, mas perdendo tempo significativo: “Continuamos na luta pela discussão do campeonato e apostados em dar o máximo”. Como sempre, João Ramos a olhar em frente.

Em Reguengos, terceiro lugar, e muitos altos e baixos. Logo no prólogo foi bastante prejudicado pelo pó do húngaro Csucsu, depois na corrida, andou na luta com João Ferreira e o Tiago Reis, mas um furo tirou-lhe a possibilidade de se manter na disputa. Na Baja Oeste, novo furo condicionou o seu resultado.

Para piorar tudo, um acidente nos testes antes da prova de Portalegre levou-o a não poder participar na prova, o que foi o culminar de uma época em que voltou a ficar em segundo no campeonato.

Anda muito, comete, por vezes, exageros, mas tem o condão de nunca se dar por vencido, e um piloto que o faça, nunca sairá derrotado. Pode perder muitas vezes, mas derrotado nunca será…