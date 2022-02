CPTT 2022: Mais e melhores carros, e uma nova prova | AutoSport

Volta a arrancar em Beja o CPTT 2022, uma competição que tem agendadas sete provas, com uma novidade a Norte. No plantel, mais e melhores carros e pilotos, esperando-se por isso o mesmo tipo de competitividade dos últimos anos. Favorito? O piloto que venceu três das cinco provas de 2021, Tiago Reis.

A cada ano que passa as palavras que colocamos na antevisão do Campeonato de Portugal de Todo o Terreno têm sido regra geral uma versão revista e aumentada da competição do ano anterior. Há vários anos que, globalmente, os mesmos concorrentes, aqui e ali com poucas saídas e mais regressos, o plantel melhora a cada ano que passa.

E este ano isso não é exceção.

Já lá vai há muito o tempo em que o ‘boom’ do TT em Portugal foi imenso, na segunda metade dos anos 90 o TT já era absolutamente fantástico em Portugal, e ainda melhorou com a chegada de diversas equipas oficiais, Toyota, Nissan, Mitsubishi, mas em 2001 o governo decidiu mexer no IA dos ‘jipes’ e com o passar dos anos as equipas oficiais foram desaparecendo, pois deixaram de vender tantos carros, mas apesar de um período mais periclitante, nem por isso o TT perdeu a alma que sempre teve em Portugal.

Com plantéis melhores ou piores, especialmente depois do início da década de 2010, o TT foi mantendo sempre um nível muito elevado, e não é preciso procurar muito para ver que quase sempre foi utilizada a expressão “melhor campeonato de TT da Europa”.

Paralelamente, e sem canibalizar os autos, há seis, sete anos, surgiram os SSV que tem seduzido cada vez mais pilotos, a grande maioria, que não eram habitués do TT. Há exceções, claro, mas regra geral os SSV vieram alargar muito o número total das inscrições das provas, e trazido para o TT grandes nomes. Alguns deles, nomes míticos do TT no passado.

Por outro lado, a FIA criou o novo Mundial de TT, e se no caso dos ralis há muito que há dificuldade em ter pilotos a correr a esse nível, no TT já há vários projetos europeus a ‘rolar’ e há também a promessa doutros a ser criados.

E é neste contexto que se prepara para arrancar em Beja, mais um CPTT, onde, como tem sido hábito, se espera muita e boa competição.

Em termos de calendário, 2021 foi ainda muito afetado pela pandemia de covid-19 e depois de terem estado previstas sete provas, só se realizaram cinco. O ACP não conseguiu levar a cabo a sua BP Ultimate Baja TT ACP, que regressa este ano, como segunda prova, ficando pelo caminho também a segunda prova da Escuderia Castelo Branco, que deixou as zonas onde habitualmente fazia disputar as suas provas, e rumou ao Oeste, onde realizou apenas a Baja TT Oeste. Este última regressa este ano, mas a ECB deixa de organizar duas provas no CPTT o que já sucedia desde há longos anos.

Mais e melhores

Se o ano passado escrevemos que o plantel era melhor que o do ano anterior, este ano podemos repeti-lo. É verdade que a competição perdeu um grande protagonista, Miguel Barbosa, que tem agora como prioridade o Dakar, já a possibilidade de pelo menos, surgir nas provas do ACP.

Nos T1 e a lutar pelos lugares da frente vamos ter Tiago Reis e Valter Cardoso na sua habitual Toyota Hilux. Tendo em conta o que têm feito nos últimos anos, são os principais favoritos. Mas têm bons adversários pela frente.

Segundos o ano passado no campeonato, a dupla Luis Recuenco/Sergio Peinado regressa no Mini JCW Rally da GPr Sport. A sua consistência vale-lhes quase sempre bons resultados.

Depois de ter estado muito tempo ausente há dois anos, André Amaral regressou e com Nelson Ramos e a Ford Ranger , é um dos principais nomes do campeonato. O ano passado foi terceiro.

João Ramos e Filipe Palmeiro, voltam com a Dama Negra, a Toyota Hilux e como se sabe, o campeão de 2018 é sempre um nome a ter em conta, fruto do seu forte andamento. Todos os anos tem ganho provas, por vezes mais do que uma.

Alejandro Martins e José Marques (Mini John Cooper Works Rally) da MRacing Portugal são outra dupla com que se tem de contar. Têm quatro triunfos no palmarés, desde 2017.

Sexto e sétimos do campeonato do ano passado, para já Alexandre Ré e Edgar Condenso não vão arrancar em Beja, mas vão ter programas delineados para 2022. David Spranger (Herrator X3) foi oitavo no campeonato do ano passado no seu SSV T3, numa classe que apresenta cada vez mais participantes.

César Sequeira/Filipa Sequeira regressam no Mini Cooper D Protótipo, e vão tentar fazer melhor que por exemplo o seu quarto lugar no ano passado em Loulé, de longe o seu melhor resultado do ano.

Edgar Reis e Rafael Lutas surgem com o competitivo Mitsubishi Racing Lancer, carro para lutar na metade de cima do top 10, Nuno Matos/Joel Lutas regressam ao Opel Mokka Proto que tantas alegrias deu ao piloto, que foi campeão em 2016. Obteve o seu primeiro triunfo no CPTT em 2011 e desde aí venceu mais oito vezes, a última das quais em 2019,na Baja TT do Pinhal.

Nuno Madeira (Ford Ranger) é outro forte candidatos a bons resultados, evidencia muitas vezes um grande andamento que ainda não converteu em grandes resultados, mas tem condições para o fazer.

O plantel deste ano tem ainda mais caras conhecidas, mas também algumas boas novidades.

Entre as duplas que podem lutar pelos lugares mais à frente no T1 contam-se Alexandre Franco/Rui Franco (Mercedes Benz 350 SLC Coupé), Francisco Barreto, com Carlos Silva ao lado correm na Ford Ranger e uma boa surpresa é o jovem João Ferreira, que com David Monteiro traz para Portugal outro Mini Jonh Cooper Works Rally, para fazer provas internacionais, mas também algumas do CPTT. Miguel Casaca e João Luz correm com o competitivo Volkswagen Amarok T1 da PRK Sport Rally Team com que Pedro Dias da Silva, chefe de equipa fez bons resultados no CPTT.

Lino Carapeta regressa com o Land Rover Proto Bowler, o campeão de 2006, Pedro Grancha, vai fazer uma prova com a mulher ao lado, Inês Ponte Grancha, no Ford MO EXR05 Proto, António Rodrigues/António Nunes correm com uma Nissan Navara D22 T1 da Transgrua Sport. Depois de ter feito uma prova em Portalegre no ano passado, José Gameiro regressa com uma VW Amarok. Maria Luís e António Saraiva correm com um Mini All4racing.

Como se não bastasse, há indicações que tanto Marcos Baumgart (Toyota Hilux), quanto Christian Baumgart (Toyota Hilux) vão disputar a prova de Beja mas pretendem fazer todo o campeonato.

T3 com mais gente

De David Spranger (Herrator X3), já falámos, mas há mais gente no T3. em Beja, Javier Alarcón, da GPR Sport, corre com um GPR 22 T3. Depois, uma boa surpresa, Rui Madeira estreia-se nos SSV com um Bombardier Can Am X3 XRS, ele que se mostrou entusiasmado com o teste que fez.

No plantel inicial do ano estão ainda João Dias (Can Am Maverick X3, T4), da Santag Racing Team, João Paula (Can Am Maverick X3, T4), Alexandre Pinto (Bombardier X3 T4) da Benimoto Racing e Filipe Carvalho/Maria Carvalho, no Bombardier X3 XRS, T4.

No T2, um plantel curto: João Franco e Pedro Inácio regressam na Nissan Navara D22, Joel Marrazes e José Mota correm numa Nissan Navara e Fernando Barreiros numa Isuzu D-Max.

Por fim, espera-se um T8 muito competitivo. Paraja já estão garantidos nomes como Cláudio Carapeta/Sérgio Inocêncio (Bowler Wildcat Proto), Nuno Tordo/António Rodrigues (Mitsubishi Pajero), Cesário Santos (Nissan Navara), João Paulo Oliveira/Pedro Cação ( Toyota Rav 4), José Faria/José Janela (Ford Ranger), Michael Braun/Ivo Santos (Porsche Cayenne Proto), Georgino Pedroso/Sérgio Cerveira (Nissan Navara), Johan Senders/Luís Bento (Nissan Navara) e Henrique Lourenço/Ricardo Sobral (Nissan Navara).

Estão reunidos todos os ingredientes para uma boa competição. Há gente muito rápida e poder vencer provas, mas como se sabe, por vezes ganha a endurance, a paciência e o saber fugir das armadilhas típicas do TT.

Vamos ver como será 2022, nos últimos cinco anos, oito pilotos venceram provas, Alejandro Martins, Alexandre Ré, André Amaral, João Ramos, Miguel Barbosa, Nuno Matos, Ricardo Porém e Tiago Reis, vamos ver se este ano alguém novo entra para a lista.

Calendário CPTT 2022

18/20 Fevereiro Baja TT Montes Alentejanos

18/20 Março BP Ultimate Baja TT ACP

6/8 Maio Baja Oeste de Portugal

27/29 Maio Baja de Loulé

23/25 Setembro Baja TT Sharish Reguengos Monsaraz

8/9 Outubro Baja TT Norte de Portugal

27/29 Outubro 36ª Baja de Portalegre 500