CPTT 2022 arranca na Baja TT Montes Alentejanos | AutoSport

Já começou a contagem decrescente para a Baja TT Montes Alentejanos 2022, prova organizada pelo CPKA – Clube de Promoção de Karting e Automobilismo, que arranca já no próximo dia 18 de fevereiro em Beja.

A Baja TT Montes Alentejanos será a primeira jornada desta temporada de 2022 do Todo-o-Terreno Nacional e terá novamente o Parque de Feiras e Exposições de Beja como o quartel-general da prova. A competição terá início na sexta-feira, dia 18, com as verificações documentais e técnicas e ainda nessa noite será realizada a cerimónia de partida que contará com um desfile de apresentação dos participantes.

De realçar que o parque de assistência este ano estreia um novo e maior espaço, junto do Complexo Desportivo Fernando Mamede, onde os concorrentes vão beneficiar de melhores condições.

Desportivamente a prova arranca no sábado de manhã com a disputa de um prólogo com 5,56 km cronometrados. Ainda no sábado será realizado um Setor Seletivo com 154,83 kms e no domingo os pilotos irão realizar o mesmo percurso. No total serão percorridos 315,45 km ao cronómetro.

Este ano, à semelhança das edições anteriores, o painel de pilotos inscritos é muito diversificado e com uma qualidade e quantidade de máquinas nunca vista, confirmando que é em Portugal que se realiza o melhor campeonato nacional de todo-o-terreno a nível mundial. Com o número de participantes a aproximar-se dos 170 inscritos fica assegurada uma excelente competição em todas as categorias.

Neste momento, está confirmada a participação dos principais pilotos e equipas que habitualmente disputam o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno (FPAK) e o Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno (FMP) com destaque para os campeões nacionais da pretérita temporada.

Na competição auto, o campeão Tiago Reis terá como principais adversários não só os nomes habituais – João Ramos, Alejandro Martins, André Amaral, Nuno Madeira, Alexandre Franco, Pedro Grancha, como ainda algumas novidades de peso, onde se destaca o jovem João Ferreira, que estreia um Mini Jonh Cooper Works Rally, os pilotos brasileiros Cristian e Marcus Baumgart, com duas Toyotas Hilux Overdrive, bem como dos espanhóis Luís Recuenco em Mini JCW Rally e Javier Rivera com um GPR 22, sendo que neste fantástico lote de pilotos há que contar ainda com David Spranger, João Dias, Francisco Guedes e Alexandre Pinto em Can-Am e também Rui Madeira que aos comandos de um Can-Am da JB Racing, faz a sua estreia em provas do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno.

Nos SSV, o campeão Roberto Borrego terá como principais adversários João Monteiro, Gonçalo Guerreiro, Nelson Caxias, Luís Cidade, Sebastian Guyette, Filipe Cameirinha, Nuno Fontes, Pedro Santinho Mendes e Hélder Rodrigues entre muitos outros que disputam os melhores lugares da geral ao segundo!

Nas motos Gustavo Gaudêncio, Daniel Jordão e Martim Ventura apresentam-se como os mais fortes adversários do campeão António Maio.

A disciplina de Quad, a única onde o campeão não irá defender o título, o maior destaque é para o avultado número de participantes que quase duplicou face ao ano anterior.

Os responsáveis do CPKA preparam para este ano uma prova ainda com algumas limitações impostas pela pandemia do Covid 19, mas acreditam que será uma prova muito bem disputada: “Visto que com a enorme qualidade e quantidade de pilotos e máquinas que vão estar à partida da primeira prova do melhor Campeonato de Todo-o-Terreno de Portugal de sempre… a expectativa é enorme, não só para o público, mas também para os pilotos que estão ansiosos de começar a competir nas rápidas pistas do Baixo Alentejo”, referiu Humberto Silva presidente do CPKA.

As inscrições para a prova encerram no dia 11 de fevereiro.