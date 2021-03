CPTT 2021 prepara-se para mais do mesmo: Continuar a ser o melhor!

Já está a começar a ganhar forma o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno 2021. Os regulamentos desportivos e técnicos estão em fase final de ajustes, o calendário está perfeitamente alinhavado, faltando apenas confirmar a zona de realização da Baja TT Oeste e a data e localização da Baja TT ECB2.

Quanto aos concorrentes, há ainda muitas dúvidas e só um projeto formalmente apresentado oficialmente, o de Nuno Madeira. Seja como for, os ‘rumores’ são fortes e a maior parte deles bem mais do que rumores. Todos os projetos que vamos referir de seguida, não estão confirmados oficialmente, exceto o de Nuno Madeira.

Começando pelo campeão em título, Miguel Barbosa, é a primeira indefinição. Desde o final da época passada que nos disse estar a ponderar este ano não correr no CPTT mas sim fazê-lo em provas internacionais. Neste momento, Miguel Barbosa confirma não haver ainda definições, para o seu projeto de 2021, que como se percebe, pode não passar por disputar todo o CPTT, sendo pelo menos natural que vá à BP Ultimate Baja TT ACP e a Portalegre. No mínimo.

João Ramos deverá regressar com a Toyota Hilux, mas com uma versão mais atual.

Tiago Reis foi buscar um carro novo, a Toyota Hilux com que Bernhard Ten Brinke correu no passado Dakar, como se percebe um carro de topo.

Alejandro Martins continua com o Mini JCW Rally, Nuno Madeira passa a correr de Ford Ranger, o mesmo sucedendo com André Amaral, que tem agora uma Ford Ranger com as mais recentes evoluções, de suspensão e motor.

Pedro Dias da Silva fez crescer muito a sua estrutura, a PRK Sport Rally Team e tem vários projetos no TT, para além, claro da sua Ford EXR com que não garante disputar todas as provas do CPTT, pretendendo fazê-lo também no estrangeiro.

Paulo Rui Ferreira deve regressar com a sua Toyota Hilux), enquanto Edgar Condenso vai correr de Ford EXR em algumas provas do CPTT, e outras do Mundial de Bajas: Aragon, Hungria e Polónia.

Alexandre Franco e o seu filho, João Franco, campeão do T2, regressam para uma temporada completa, com os mesmos carros, mas mais evoluídos.

Alexandre Ré é muito provável que faça o CPTT em T4, para além de algumas provas como Andaluzia e Baja Espanha numa Pick Up nova, mas ainda não tem certezas.

Nos próximos dias daremos mais informações quanto ao resto do plantel, mas tudo indica que vamos contar com a presença de Alexandre Ré, Nuno Matos, Manuel Correia, Henrique Silva, Alexandre Franco, César Sequeira, etc.

Como se percebe, tudo se prepara para mais um plantel muito interessante, provavelmente, uma vez mais dos melhores da Europa, se não o melhor.

Calendário provisório

14/16 Maio Baja TT Montes Alentejanos

28/30 Maio Baja de Loulé

16/21 Setembro BP Ultimate Baja TT ACP

1 a 3 de outubro Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal

15 a 17 outubro Baja TT Oeste

28/30 outubro Baja TT Portalegre 500

20/21 Baja TT ECB 2