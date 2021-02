CPTT 2021 deve arrancar com a BP Ultimate Portugal TT

Depois da FPAK ter revelado que o calendário inicialmente previsto do Campeonato Portugal de Todo-o-terreno sofrerá alterações, e ter anunciado que a competição será composta por sete eventos, o Autosport sabe que o todo-o-terreno nacional deverá arrancar a meio de abril com a BP Ultimate Portugal de Todo-o-terreno, ainda que para já não existam certezas que isso seja possível, devido à pandemia.

Certo é que a primeira prova inicialmente prevista, a Baja TT Vindimas do Alentejo deverá passar para maio, isto depois da realização da prova do ACP, que vá em frente.

Há aqui muitas nuances pelo meio, já que como se sabe, a maioria dos eventos do CPTT, se realizam em conjunto com o CNTT, SSV, Motos, Quads, e por isso a calendarização tem de ser ajustada entre as duas federações, para além de que algumas têm calendários internacionais.

Neste momento e como se compreende, há ainda muita indefinição.

A possibilidade da Baja TT Vindimas do Alentejo passar para maio, pode ser possível, mas há que não esquecer o Raid Ferraria (1 e 2 de maio) e a Baja TT do Pinhal que continua marcada no CNTT para 28-29 de maio. O Raid de Góis das motos já foi remetido para o segundo semestre, sendo que nesta complexa equação que são os calendários do TT há ainda a época de incêndios, algo entre julho e agosto.

Este ano, no CPTT já se sabe que não vai haver nomeações de provas, são todas pontuáveis, pelo que não irão existir as mesmas questões que tanta celeuma deram o ano passado com a classificações.

Por fim , sabe-se também que a Taça Ibérica de Todo-o-terreno 2021 em parceria com a REFDA será novamente uma realidade sendo que será composta por quatro eventos, dois em Espanha: Baja Dehesa Extremadura e VII Rallye TT de Cuenca e dois em Portugal: Baja de Loulé e Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal. O Troféu Terras do Grande Lago Alqueva retomará a sua edição em 2021 com as provas Baja Dehesa Extremadura e Baja Capital dos Vinhos de Portugal.

Provas previstas

Baja TT Vindimas do Alentejo

Baja TT de Loulé

Baja TT ACP BP Ultimate

Baja TT ECB 1

Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal

Baja TT ECB 2

Baja TT Portalegre 500