CPTT 2020: Novos pilotos e carros

Há ainda muita indefinição relativa a pilotos e carros, mas em termos gerais e sem as inscrições para a primeira prova fechadas, sabe-se que Miguel Barbosa regressa ao TT, mas não vai à primeira prova: “a data é completamente infeliz, não podemos ter uma prova nesta data por vários motivos, a começar pelo facto da prova mais importante do mundo que é o Dakar, e lá temos pilotos, mecânicos, carros, logística, equipas, que estão presente no nosso campeonato nacional, portanto não é possível tê-las cá ao mesmo tempo e por isso temos que ver isto como um todo. Por outro lado é muito cedo e os pilotos, mais ou menos profissionais precisam do início do ano para reunir apoios, reunir com empresas, e finalizar os seus projetos, seja desportivamente, seja em termos técnicos ou em termos financeiros, e depois isso também deixa um grande vazio no campeonato de quatro meses”, disse Miguel Barbosa que este ano dedica-se somente ao todo o terreno.

Tiago Reis regressa com a mesma receita que lhe permitiu o título nacional em 2019, João Ramos vai voltar a tentar ser novamente Campeão com a ‘Dama negra’, a sua Toyota Hilux, Nuno Matos está confirmado com o Fiat Fullback Proto, Egar Condenso está de volta com uma nova máquina, a Ford Ranger que era de Pedro Dias da Silva. Este último, troca a Ford pela Volkswagen Amarok que era de Pedro Ferreira, mas também não vai à primeira prova. Alexandre Ré, um dos protagonistas do campeonato do ano passado poderá marcar presença em Beja, mas com um SSV, estando por isso em dúvida a sua participação no CPTT 2020.

Alejandro Martins regressa com José Marques, aos comandos do Mini John Cooper Works Rally com que o piloto realizou a Baja de Portalegre 2019. Estes são alguns dos nomes para já avançados, mas há muitos mais que serão conhecidos a breve trecho.