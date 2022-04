CPKA e C.M. de Beja garantem Baja TT Montes Alentejanos pelo menos até 2025 | AutoSport

O Clube de Promoção de Karting e Automobilismo assinou recentemente com o Município de Beja um protocolo que assegura o apoio da edilidade para a concretização das três próximas edições da Baja TT Montes Alentejanos.

O apoio da autarquia de Beja para a realização desta prova, que acolhe grande agrado por parte de pilotos e equipas, é de grande importância tanto para a continuidade da competição como para a região uma vez que a Baja TT Montes Alentejanos é também um excelente suporte para a economia local.

Para o Presidente da Câmara Municipal de Beja, Paulo Arsénio, a assinatura deste acordo assume grande relevância para a manutenção da competição na cidade: “este protocolo aprovado pela Câmara Municipal de Beja e pela Assembleia Municipal de Beja é muito importante porque permite ter uma expetativa de continuidade desta prova em Beja até 2025. Aliás, mais do que uma expetativa é uma certeza, a não ser que aconteça algum fenómeno que possa impedir a realização da mesma. O que acabámos de protocolar com o CPKA é a manutenção em Beja por mais três anos de uma das melhores provas do calendário do Todo-o-Terreno Nacional, senão mesmo a melhor.

Beja teve sempre dos melhores percursos a nível de Portugal para este género de competição e este rali, sem dúvida nenhuma, anima muito a economia local e a cidade” revelou o autarca.

Humberto Silva, Presidente do CPKA, mostrou-se satisfeito com a assinatura deste protocolo: “conseguimos estabilizar esta prova em três anos com a realização de três excelentes edições. Mesmo com a pandemia conseguimos fazer três grandes provas e falando concretamente desta última edição era impossível fazer melhor. A assinatura deste protocolo dá-nos a garantia e estabilidade de termos esta prova em Beja até pelo menos 2025. Temos de agradecer à Câmara Municipal de Beja por todo o apoio que nos tem dado. Queremos sempre dar o nosso melhor e podermos contar com as entidades locais para a realização desta competição, que é uma grande mais-valia para a região”.

Com uma grande ligação do Baixo Alentejo ao automobilismo, a prova designada como Montes Alentejanos começa nos anos 60 com a primeira edição do então rali a decorrer em 1968 consagrando Manuel Champalimaud, aos comandos de um Morris Mini Moke, como grande vencedor.

Ao pódio sobem ainda dois nomes famosos do automobilismo em Portugal: António Peixinho num Saab e José Carpinteiro Albino num Renault 8 Gordini 1300.

A competição alentejana regressou em 2005, em formato todo-o-terreno, com vitória de Rui Sousa em Nissan, numa jornada marcada ainda pela estreia da então modelo Diana Pereira nas competições de todo-o-terreno.

Depois de um interregno de mais de uma década os Montes Alentejanos regressaram em 2020 pela mão do CPKA numa edição de onde saíram vencedores Tiago Reis/Valter Cardoso em Toyota na competição Auto, Daniel Jordão aos comandos de uma YAMAHA WR, na competição moto, Luís Engeitado, também em Yamaha, entre os Quad, a dupla João Monteiro/Victor Melo em Can-Am nos SSV.