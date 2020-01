Comissão de Ética da FPAK institui Cartão Branco

Uma pequena história: O ano passado, na Baja de Loulé, restava apenas um setor seletivo para o final e 81,58 Km ao cronómetro. João Ramos ganhou 3m03s a Alexandre Ré, e venceu a prova por 1m13s. Um triunfo conseguido com o piloto da Toyota Hilux a passar na pista VW Amarok de Ré, momento que João Ramos fez questão de destacar: “Começámos a ver o Ré no terreno e enviámos informações pelo Sentinel. Realço a atitude do Ré que ao receber a informação, rapidamente permitiu a nossa passagem de acordo com o que é estabelecido quando se é apanhado, facilitando a nossa passagem.” Estavam, como se pode perceber, ambos a lutar pelo triunfo na prova. São muitas as vezes que isto não sucede. Demais. Mas Alexandre Ré preferiu arriscar perder uma prova, que viria a perder mesmo, evitando ser antiético.

Há muitos mais, mas este é um bom exemplo da iniciativa que a nova Comissão de Ética da FPAK, levou agora a cabo, com a concordância da Direção: O Cartão Branco, que é um recurso pedagógico que visa enaltecer condutas eticamente corretas, praticadas pelos intervenientes na atividade desportiva.

Segundo a FPAK, o Cartão Branco resulta de uma parceria entre o PNED – Plano Nacional de Ética no Desporto (Instituto Português do Desporto e Juventude, IPDJ) e as Federações Desportivas.

Assim, a partir de 2020, a FPAK vai instituir em todas as provas dos Campeonatos de Portugal a atribuição deste Cartão Branco, que será atribuído ao Condutor e/ou Navegador que no decurso da prova, tenha praticado de forma proeminente e relevante uma ação de mérito e fair-play, ou que, através da sua conduta, tenha contribuído de forma notável para o engrandecimento do automobilismo e karting.

A atribuição deste Cartão Branco (prémio em acrílico) será da competência do Diretor de Prova, que no final da competição decidirá da atribuição, ou não, do referido prémio: “Entendemos que este gesto poderá contribuir para destacar e compensar comportamentos eticamente relevantes, que esperamos se repitam de forma recorrente”, refere a FPAK.