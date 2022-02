CNTT, Mex Machado Santos: “Superou as minhas expectativas, aventura a repetir” | AutoSport

Outra das estreias do fim de semana passado em Beja foi a de Mex Machado Santos. Tal como disse, em duas fez 273 km, equivalentes a três ralis. Muito mais habituado às classificativas dos ralis, estreou-se no TT, na Baja TT Montes Alentejanos. Navegado por Luís Sá, guiou um Can-Am e venceu entre…os rookies: “Foi um fim de semana de descobertas e de peripécias”, afirmou Mex Machado dos Santos depois do pódio final, em Beja. “No sábado, passámos por sete pilotos e tivemos de levar com muito pó. Em muitos locais tínhamos de levar o Can-Am ao limitador, mas quase sem ver a estrada! Do pó passávamos para a água, pois na travessia de ribeiras ficava tudo molhado: pilotos, roadbook, tudo! Depois, o extintor soltou-se e ainda partimos a transmissão da frente. Fizemos mais de 100 km com só com tração atrás, mas a diversão manteve-se! O carro é verdadeiramente fantástico. Basta ver que os melhores SSV chegam a fazer tempos mais rápidos do que os T1. Quero destacar o trabalho da organização e a forma como fomos recebidos neste mundo do TT. Toda a experiência superou as minhas expectativas e vamos certamente repetir esta aventura no futuro”, referiu o piloto portuense, que ficou muito próximo do top 10 da geral dos SSV.