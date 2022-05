CNTT, Baja Loulé: Prova interrompida devido a acidente | AutoSport

A Baja Loulé está interrompida a partir do Inter 5, na sequência de um acidente de Nuno Madeira e Filipe Serra (Ford Ranger). A equipa solicitou auxílio médico, estão no local meios médicos, para lá de que o carro ficou a obstruir a via, bem como os concorrentes seguintes, pelo que a direção de Prova decidiu neutralizar ali a prova e os concorrentes seguem em ligação para o final do SS. Mais tarde o CCD/Direção de Prova atribuirão registos aos concorrentes prejudicados pela situação, que ficaremos a acompanhar.

Apenas chegaram ao final do Setor Seletivo sete concorrentes. Neste momento, não sabemos se o SS vai ser reiniciado para os restantes correntes, sendo que logicamente, o CCD terá de se pronunciar quanto aos registos finais do Setor Seletivo. Para já, Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux) rodam na frente, com 2:31:03.2, 50.1s na frente de Pedro Carvalho/Desidério Guerreiro (Can-Am Maverick XRC My2021). Terceiro lugar provisório para Cristian Baumgart/Alberto Andreotti (Toyota Hilux) a 58.7s da frente com João Ferreira/David Monteiro (Mini Jonh Cooper Works Rally) na quarta posição a 1m11.1s. Quinto posto para João Dias/João Miranda (BRP-Can Am Maverick X3) a 2:03.1 com Alejandro Martins/José Marques (Mini John Cooper Works Rally Jcw Rally) logo a seguir a 7:58.1. Os últimos entre os concorrentes que terminaram são Marcos Baumgart/Kleber Cincea (Toyota Hilux) a +20:19.6. É provável que estes registos sofram alterações, mas para já é o que existe.

