Carlos ‘Tucha’ Barbosa: “Acho que o espetáculo e o espírito de sacrifício do TT perderam-se…”

Carlos ‘Tucha’ Barbosa esteve presente na Baja TT Vindimas do Alentejo com os míticos UMM, que tanta história têm no Todo-o-Terreno. Em entrevista, ‘Tucha’ diz que a competição agora é completamente diferente de quando começou, mas que, por exemplo, o Prólogo estava muito parecido com os Prólogos antigos.

“Aqui em Beja, está a ser muito giro. Um prólogo muito rápido, um prólogo à antiga. Espetacular! Nos UMM, o aspeto competitivo está cá. Somos todos amigos e colegas, sendo que tenho peças para eles todos, se alguém avariar!”

“Hoje em dia, a competição está completamente diferente. A nível de carros, não há explicação. A nível de equipas, acho que antigamente havia mais harmonia, mesmo dentro das classificativas. Os pilotos paravam, perguntavam das avarias, agora não se vê isso. O espírito é completamente diferente.”

“Acho que o espetáculo e o espírito de sacrifício do todo-o-terreno perderam-se um pouco.”

Com 16Válvulas/Gonçalo Cabral