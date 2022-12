Campeonato Portugal Todo Terreno: Sai Baja TT ACP entra Dehesa Extremadura | AutoSport

Já são conhecidos os calendário de provas do Campeonato Portugal Todo Terreno, Taça Ibérica Todo Terreno e Troféu Grande Lago Alqueva, e a grande surpresa passa pela inclusão da Baja TT Dehesa Extremadura na competição lusa.

Comparativamente a 2022, estão previstas as mesmas sete provas, a competição arranca de novo com a Baja TT Montes Alentejanos, realizando-se sensivelmente na mesma altura na última semana de fevereiro. Desaparece a BP Ultimate Baja TT ACP, que se realizava a meio de março e entra para uma data um mês mais tarde, em abril, a Baja TT Dehesa Extremadura. A Baja TT Norte Portugal, que em 2022 foi em outubro, passa para o início de maio e a prova que se realizou nessa altura, a Baja Oeste de Portugal, faz caminho inverso e realiza-se em outubro.

A Baja de Loulé mantém-se na mesma altura, o mesmo sucedendo com a Baja TT Sharish Reguengos Monsaraz com a competição a terminar com a Baja Oeste no início de outubro e a Baja de Portalegre 500 no fim desse mesmo mês.

A Taça Ibérica Todo Terreno e o Troféu Grande Lago Alqueva já têm calendários, mas ainda com várias indefinições.

Calendários TT de 2023

CPTT 2023

Provas/eventos Datas Organizador

Baja TT Montes Alentejanos | Esc Online 23 a 25 fevereiro C.P.K.A.

Baja TT Dehesa Extremadura 1) 2) 15 a 16 abril MCV Motorsport (Espanha)

Baja TT Norte Portugal 5 a 6 maio C.A.M.I.

Baja TT Loulé 26 a 27 maio C.A. Algarve

Baja TT Sharish Reguengos/Mourão 1) 22 a 23 setembro S.A. Reguenguense

Baja TT Oeste 6 a 7 outubro E.C. Branco

37ª Baja TT Portalegre 500 27 a 28 outubro A.C.P.

1) FIA European Cup Cross Country Bajas

2) Aguarda validação REFDA

Taça Ibérica Todo Terreno

Provas/eventos Datas Organizador

Baja TT Norte Portugal 5 a 6 maio C.A.M.I.

Baja TT Sharish Reguengos/Mourão 22 a 23 setembro S.A. Reguenguense

Prova 1 Espanha 3) A indicar

Prova 2 Espanha 3) A indicar

3) Aguarda indicação REFDA

Troféu Grande Lago Alqueva

Provas/eventos Datas Organizador

Baja TT Dehesa Extremadura 15 a 16 abril MCV Motorsport (Espanha)

Baja TT Sharish Reguengos/Mourão 22 a 23 setembro S.A. Reguenguense

Como foram os calendários do CPTT até 2022

2022

1 Baja TT Montes Alentejanos

2 BP Ultimate Baja TT ACP

3 Baja Oeste De Portugal

4 Baja De Loulé

5 Baja TT Sharish Reguengos Monsaraz

6 Baja TT Norte De Portugal

7 36ª Baja De Portalegre 500

2021

1Baja TT Montes Alentejanos

2 Baja de Loulé

3 BP Ultimate Baja TT ACP (não se realizou)

4 Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal

5 Baja TT Oeste

6 Baja TT Portalegre 500

7 Baja TT ECB 2 (não se realizou)

2020

1 Baja TT Vindimas Do Alentejo

2 Baja TT Do ACP

3 Baja TT Do Pinhal

4 Baja TT Capital Dos Vinhos De Portugal

5 Baja Portalegre 500

2019

1 Baja TT Do Pinhal

2 Baja TT De Loulé

3 Baja TT Capital Dos Vinhos De Portugal

4 Baja TT Rota Do Douro Verde (Anulada)

5 Baja TT De Idanha A Nova

6 Baja Portalegre 500

2018

1 Baja TT Do Pinhal

2 Baja TT De Loulé

3 Baja TT Capital Dos Vinhos De Portugal

4 Baja TT Gondomar-Rota Da Filigrana

5 Baja TT De Idanha

6 Baja Portalegre 500

2017

1 Baja De Loulé

2 Baja Capital Dos Vinhos De Portugal

3 Baja Do Pinhal

4 Baja Da Idanha

5 Baja Portalegre 500

6 Baja Rota Do Douro (Anulada)

2016

1 Baja TT Rota Do Douro

2 Baja TT De Reguengos

3 Baja TT Algarve

4 Baja TT Do Pinhal

5 Baja TT De Idanha-A-Nova

6 Baja TT Portalegre 500

2015

1 Baja TT Rota Do Douro

2 Baja TT De Reguengos

3 Baja TT Cidade Europeia Do Desporto-Loulé

4 Baja TT Proença / Oleiros / Mação

5 Baja TT Idanha-A-Nova

6 Baja Portalegre 500

2014

1 Vinhos Ervideira Rali TT

2 Baja Terras De Alcoutim

3 Baja TT Oleiros Proença Mação

4 Baja TT De Idanha-A-Nova

5 Baja TT Rota Do Douro

6 Baja Portalegre 500

2013

1 Vinhos Ervideira Rali TT

2 Rali TT Serras Do Norte

3 Rali TT Terras De Alcoutim

4 Baja TT Proença – Oleiros

5 Baja TT De Idanha-A-Nova

6 27ª Baja Portalegre 500

2012

1 Baja Carmim Tavira

2 Ervidreira Rali TT 2012

3 Rali TT Serras Do Norte

4 Baja TT Oleiros – Proença

5 Baja TT De Idanha-A-Nova

6 26ª Baja Portalegre 500