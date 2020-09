Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno: TT está de volta

Regressa no próximo fim de semana com a Baja TT do Pinhal (12 e 13 de setembro) o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno 2020. Já se realizaram duas provas, e agora há mais quatro pela frente. Tiago Reis lidera o campeonato, mas aguarda-se muita e boa luta na estrada.

Tal como sucedeu com todas as restantes competições motorizadas, em Portugal e no Mundo, o CPTT regressa no próximo fim de semana depois de um interregno de seis meses causado pela pandemia de coronavírus. Ainda sem fim à vista para o Covid-19 a prova da Escuderia de Castelo Branco realiza-se sob as determinações emanadas pela Direção Geral de Saúde e do consequente Plano de Contingência da FPAK. Portanto, e como tem vindo a suceder nas restantes competições lusas que já arrancaram, ralis e velocidade, também agora o TT será alvo de estritas condicionantes.



Em termos de calendário, a competição ficou sem a Baja de Loulé, e depois de realizadas a 8 e 9 de fevereiro, a Baja TT Vindimas do Alentejo e a 7 de de março, a Baja TT ACP, o recomeço dá-se com a Baja TT do Pinhal que passou de 27/29 março para 12 e 13 de setembro. Inicialmente prevista para 9 e 10 de maio, a Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal vai realizar-se a 25 e 26 de setembro. ‘Empurrada’ cerca de um mês mais para a frente fica a Baja TT Idanha a Nova, que tinha como data inicial 11 a 13 de setembro, e vai agora realizar-se a 17 e 18 de outubro. Prevista para o fim desse mês estava, de 29 a 31 de outubro estava a 34ª Baja Portalegre 500 que passa para 7 e 8 de novembro. Tal como tem vindo a suceder nos ralis e velocidade, também no CPTT se espera um regresso em força à estrada da ‘família’ do TT.

Estarão presentes todos os principais protagonistas do campeonato, destacando-se ainda a presença de alguns carros competitivos, nomeadamente da família de Mevius, que trazem a Portugal um Henrard Dunbee (o Carocha do TT) para Guillaume de Mévius, bem como um T3 Yamaha Interceptor, para Ghilain de Mevius. Luís Recunenco (Mini) e Felix Dieguéz (Taoyota) são mais dois pilotos com carros competitivos, a participar.

Tiago Reis na frente

Até aqui no campeonato, Tiago Reis lidera depois do triunfo na Baja TT Vindimas do Alentejo, e o quarto lugar na Baja TT ACP, com Miguel Barbosa a disputar apenas a prova do ACP, tendo isso sido suficiente para chegar de imediato ao segundo lugar no campeonato, fruto do seu triunfo em Grândola e Santiago do Cacém. Nuno Matos (FIAT), João Ramos (Toyota) e Alejandro Martins (Mini) estão mais atrasados no campeonato, mas têm carros para lutar pelos lugares da frente na prova do ECB.



No arranque do campeonato, na Baja TT Vindimas do Alentejo, depois de terem assegurado o título do CPTT em 2019, Tiago Reis e Valter Cardoso entraram na temporada a vencer, depois duma bela luta com João Ramos e Victor Jesus, que durou mais de metade da prova, mas um problema na caixa de direção da Hilux, deixou Ramos apeado em sem resultado.

Na segunda prova, a Baja TT ACP, Miguel Barbosa (que regressou ao TT) e Pedro Velosa (Toyota Hilux) venceram de forma dominadora , na frente de João Ramos e Víctor Jesus (Toyota Hilux), com Alejandro Martins e José Marques (Mini JCW Rally) a suplantarem os campeões em título, Tiago Reis e Valter Cardoso (Mitsubishi Racing Lancer), que terminaram em quarto. não nos devemos enganar se dissermos que a luta na Baja TT do Pinhal se vai dar entre os mesmos protagonistas, juntado-se a eles, provavelmente, Pedro Dias da Silva e José Janela (Ford EXR Proto). Alexandre e Rui Franco estão de regresso com o BMW EVO X1, marcam presença também Manuel Correia/Miguel Ramalho (Mitsubishi HRX Ford), Jorge Cardoso/André Barras (Mercedes A140 Proto), pelo que se vai ter também que contar com eles para as lutas mais à frente, bem como os pilotos estrangeiros melhor equipados.

CALENDÁRIO

12 e 13 de Setembro Baja TT do Pinhal

25 e 26 de Setembro Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal

17 e 18 de Outubro Baja TT Idanha-a-Nova

7 e 8 Novembro Baja Portalegre 500

