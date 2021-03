Campeonato de Portugal de Todo o Terreno: Calendário ‘fechado’

O Campeonato de Portugal de Todo o Terreno vai arrancar a meio de maio com a Baja TT Montes Alentejanos e prosseguir no fim desse mesmo mês com a Baja de Loulé. Até há bem pouco tempo daqui para a frente a indefinição era grande, mas a FPAK já definiu tudo, ficando só por confirmar a data da segunda prova da Escuderia Castelo Branco.

De 14 a 16 Maio realiza-se a Baja TT Montes Alentejanos, que também vai ter Motos, Quads e SSV, a 28/30 Maio, a Baja de Loulé, também com Motos, SSV e Quads, sendo que a 18/19 de setembro é agora a nova data da prova da Taça do Mundo de Cross Country, a BP Ultimate Baja TT ACP.

Outubro vai receber nada mais nada menos que três provas: A Baja TT CApital do Vinhos de Portugal realiza-se entre 1 e 3 de outubro, segue-se de 15 a 17 de outubro a Baja TT Oeste, a primeira prova do ano da Escuderia Castelo Branco, prosseguindo a competição em Portalegre com a Baja 500 do ACP, entre 28 e 30 de outubro.

Para novembro, 20 e 21, fica reservada a última data para a segunda prova da Escuderia Castelo Branco, se o clube levar a prova a cabo, algo que neste momento está incerto. Sabe-se que a ECB não vai voltar, para já ao Pinhal, Sertã, Proença-a-Nova e Vila Velha de Ródão. A ideia é vir mais para sul, tal como indicia o nome Baja TT Oeste.

Seja como for, em termos oficiais, estão pensadas sete provas, contando que a Escuderia Castelo Branco faz as duas.

Calendário provisório

14/16 Maio Baja TT Montes Alentejanos

28/30 Maio Baja de Loulé

16/21 Setembro BP Ultimate Baja TT ACP

1 a 3 de outubro Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal

15 a 17 outubro Baja TT Oeste

28/30 outubro Baja TT Portalegre 500

20/21 Baja TT ECB 2