Campeonato de Portugal de Todo o Terreno 2025 com muitas alterações

O Campeonato de Portugal de Todo o Terreno 2025 deve sofrer algumas alterações significativas no seu calendário, e mesmo, saídas e entradas de provas. Nada está totalmente definido neste momento, ainda

pode haver mudanças, mas o AutoSport sabe o que se está a discutir.

A competição deverá voltar a abrir no final de fevereiro com a Baja TT Montes Alentejanos, a primeira novidade deve registar-se logo a seguir com a prova da Escuderia Castelo Branco, sendo que este ano ainda se denomina Baja Oeste de Portugal e é realizada nessa zona, para o ano, ainda não se sabe.

Outra forte novidade é a saída da Baja BP Ultimate, prova do Mundial de TT, do CPTT. O evento passa para outubro, semanas antes da Baja Portalegre e para essa data, ou por aí, deve entrar o Raid Ferraria, que se tem realizado somente no âmbito da FMP (SSV, Motos e Quads). Em 2025 deve receber o CPTT, depois deste ano ter sido prova extra e recebido autos.

A Baja TT Norte de Portugal deve manter-se mais ou menos na mesma data deste ano, e depois do longo interregno até setembro, a Baja TT Sharish Reguengos / Mourão passa para o início de setembro, duas semanas antes da BP Ultimate Rally Raid Portugal, que fica fora do CPTT, mas volta a pertencer ao Mundial de Todo-o-Terreno.

A BP Ultimate Baja Portalegre 500 realiza-se mais ou menos na mesma data deste ano e para novembro passa a Baja TT Lagos. Muitas alterações numa competição que continua pujante e competitiva, não só na vertente FPAK, mas também FMP.