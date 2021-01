Campeonato de Portugal de Todo-o-terreno 2021 com sete provas

A FPAK anunciou que o Campeonato de Portugal de Todo-o-terreno 2021 terá sete provas, mas para já sem datas. Tendo em conta a crise pandémica que atravessamos e as indefinições que existem relativas ao desporto motorizado em termos gerais, o CPTT 2021 irá ter sete provas mas só lá mais para a frente serão conhecidas as datas em que os eventos terão lugar.

A Taça Ibérica de Todo-o-terreno 2021 em parceria com a REFDA será novamente uma realidade sendo que será composta por quatro eventos, dois em Espanha: Baja Dehesa Extremadura e VII Rallye TT de Cuenca e dois em Portugal: Baja de Loulé e Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal. O Troféu Terras do Grande Lago Alqueva retomará a sua edição em 2021 com as provas Baja Dehesa Extremadura e Baja Capital dos Vinhos de Portugal.

A competição deverá arrancar com a Baja TT Vindimas Do Alentejo, mas tal como o CPKA já tinha anunciado a data está suspensa. A Baja TT de Loulé, que não se realizou o ano passado, regressa, seguindo-se a Baja TT ACP BP Ultimate, que como se sabe, faz parte este ano da Taça do Mundo de Todo-o-terreno. Segue-se depois a primeira prova da Escuderia Castelo Branco, correndo rumores que dos dois eventos da Escuderia, um deles ainda não tem local ‘base’ certo. A Baja TT Capital Dos Vinhos De Portugal como sempre realiza-se na zona de Reguengos, e a competição, depois da segunda prova da ECB, a competição deverá terminar e Portalegre. Resta saber as datas, não descurando qualquer alteração a esta ordem, precisamente devido ao ajuste nas datas.

Calendário (sem datas)

Baja TT Vindimas do Alentejo

Baja TT de Loulé

Baja TT ACP BP Ultimate

Baja TT ECB 1

Baja TT Capital Dos Vinhos De Portugal

Baja TT ECB 2

Baja TT Portalegre 500