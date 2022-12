Campeões 2022/CPTT, T8 e T2: Nuno Tordo e João Franco Campeões | AutoSport

Para lá dos T1, houve também bons carros e muita luta nos Agrupamentos T2 e T8.

No T8, Nuno Tordo/João Serôdio (Nissan Navara/Oeste Racing Competition) dominaram por completo a competição, triunfando em quatro das seis provas que disputaram, assegurando o título logo em Reguengos, a duas bajas do final do campeonato, terminando na frente de Johan Sanders/Luís Bento (Nissan Navara/Oeste Racing Competition) com Michael Braun/Ivo Santos (Porsche Cayenne Proto/PRK Sport Rally Team) a concluir em terceiro a competição.

Para além de Nuno Tordo, dois triunfos para Johan Sanders e outro para a dupla Georgino Pedroso/Sérgio Cerveira (Nissan Navara/Prolama Competição).

No T2, João Franco venceu com grande avanço para Fernando Barreiros. Três vitórias em seis provas e três segundos lugares nas outras três dizem bem da regularidade do jovem piloto, que depois de ter sido Campeão de T2 em 2020, assegurou novo título este ano. Os outros triunfos do ano foram para Fernando Barreiros em Beja, e Portalegre, e Joel Marrazes na Baja Oeste de Portugal e em Reguengos.