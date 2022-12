Campeões 2022/CPTT, T3 e T4: João Dias brilhante | AutoSport

Com o terceiro lugar absoluto de João Dias/João Miranda (Can Am X3) no campeonato absoluto no CPTT, foram, naturalmente, os melhores também no Agrupamento T3, com uma enormíssima vantagem para Francisco Guedes. O piloto da Santag Racing Team venceu as sete provas da competição, deixando o segundo classificado a mais de 100 pontos.

Mais atrás, o equilíbrio pontual foi maior e Guedes com três segundos lugares bateu a concorrência.

No T4, as coisas foram diferentes, menos SSV, apenas três pilotos classificados no campeonato entre cinco participantes. João Paula/Nuno Mota Ribeiro (BRP-Can Am Maverick X3) venceram a competição, muito destacados de Filipe Barreiros/Pedro Cardoso (Can Am Maverick X3) que curiosamente venceram mais uma prova que os campeões, duas face a uma de João Paula, que naturalmente foi mais regular nos resultados, para além de ter feito as provas todas o que não sucedeu com Barreiros. Alexandre Pinto/Fausto Mota (Bombardier CanAm Maverick X3) foram terceiros no campeonato, mas só porque não correram em mais provas, pois venceram três das cinco em que participaram.