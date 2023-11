Camiões são novidade da Baja TT Montes Alentejanos 2024 | AutoSport

A participação inédita de camiões na ESC Online | Baja TT Montes Alentejanos 2024 é a grande novidade apresentada pelo CPKA – Clube de Promoção de Karting e Automobilismo para a competição que terá lugar nos primeiros dias de março de 2024 e que será a prova de abertura do Campeonato de Portugal Todo-o-Terreno e do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno.

Beja volta a receber um grande evento de todo-o-terreno. Uma competição disputada sob a égide das federações nacionais FPAK e FMP aberta a Auto, Moto, Quad e SSV e agora pela primeira vez em Portugal aberta à participação de Camiões do Grupo T5.

Para Humberto Vairinhos “a sexta edição da ESC Online | Baja TT Montes Alentejanos será inovadora e muito competitiva. Temos pistas fantásticas e únicas em Portugal que os pilotos muito apreciam. Os regulamentos anteriores já faziam menção à possibilidade de a prova ser aberta aos camiões, mas agora a participação destas máquinas fantásticas vai mesmo concretizar-se. Estamos a contar ter equipas portuguesas e estrangeiras”, salienta o Presidente do CPKA.

Está lançado o mote para a realização de mais uma grande edição desta prova alentejana que promete levar ao Baixo Alentejo todas as emoções e adrenalina do todo-o-terreno.