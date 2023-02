Calendário do CPTT mudou: como tem sido a última década | AutoSport

Há novidades no calendário. Face a 2022 mantêm-se as sete provas, o arranque volta a ser com a Baja TT Montes Alentejanos, a BP Ultimate Baja TT ACP desaparece do calendário, para o seu lugar entra a Baja TT Dehesa Extremadura, que se realiza quase um mês mais tarde, a Baja TT do Oeste passa de maio para outubro, a Baja TT Norte de Portugal faz percurso inverso, realiza-se este ano muito mais cedo. De resto, tudo se mantém mais ou menos nas mesmas datas, são sete provas, contam seis resultados. Recorde como tem sido o calendário na última década…

Calendário

Mês Prova Cidade Clube Organizador

24 a 26 Fevereiro Baja TT Montes Alentejanos/Esc Online Beja/CPKA

15 e 16 Abril Baja TT Dehesa Extremadura Badajoz/MCV Motorsports

5 e 6 Maio Baja TT Norte de Portugal Valpaços/CAMI

26 e 28 Maio Baja de Loulé Loulé/Clube Automóvel do Algarve

22 e 24 Setembro Baja TT Sharish Reguengos/Mourão/Redondo Reguengos de Monsaraz/Sociedade Artistica Reguenguense

6 e 8 Outubro Baja TT do Oeste Torres Vedras/Escuderia Castelo Branco

27 e 28 Outubro 37ª Baja Portalegre 500 Portalegre/Automóvel Club de Portugal

O que foi a última década do calendário do TT

2022

18/20 Fev Baja TT Montes Alentejanos

18/20 Mar Bp Ultimate Baja TT Acp

6/8 Maio Baja Oeste De Portugal

27/29 Maio Baja De Loulé

23/25 Set Baja TT Sharish Reguengos Monsaraz

8/9 Out Baja TT Norte De Portugal

27/29 Out 36ª Baja De Portalegre 500

2021

14/16 Maio Baja TT Montes Alentejanos

28/30 Maio Baja de Loulé

18/19 Setembro BP Ultimate Baja TT ACP

1 a 3 de outubro Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal

15 a 17 outubro Baja TT Oeste

28/30 outubro Baja TT Portalegre 500

20/21 Baja TT ECB 2

2020

1 Baja TT Vindimas Do Alentejo

2 Baja TT Do Acp

3 Baja TT Do Pinhal

4 Baja TT Capital Dos Vinhos De Portugal

5 Baja Portalegre 500

2019

1 Baja TT Do Pinhal

2 Baja TT De Loulé

3 Baja TT Capital Dos Vinhos De Portugal

4 Baja TT Rota Do Douro Verde – Anulada

5 Baja TT De Idanha A Nova

6 Baja Portalegre 500

2018

1 Baja TT Do Pinhal

2 Baja TT De Loulé

3 Baja TT Capital Dos Vinhos De Portugal

4 Baja TT Gondomar-Rota Da Filigrana

5 Baja TT De Idanha

6 Baja Portalegre 500

2017

1 Baja De Loulé

2 Baja Capital Dos Vinhos De Portugal

3 Baja Do Pinhal

4 Baja Da Idanha

5 Baja Portalegre 500

6 Baja Rota Do Douro (Anulada)

2016

1 Baja TT Rota Do Douro

2 Baja TT De Reguengos

3 Baja TT Algarve

4 Baja TT Do Pinhal

5 Baja TT De Idanha-A-Nova

6 Baja TT Portalegre 500

2015

1 Baja TT Rota Do Douro

2 Baja TT De Reguengos

3 Baja TT Cidade Europeia Do Desporto-Loulé

4 Baja TT Proença / Oleiros / Mação

5 Baja TT Idanha-A-Nova

6 Baja Portalegre 500

2014

1 Vinhos Ervideira Rali TT

2 Baja Terras De Alcoutim

3 Baja TT Oleiros Proença Mação

4 Baja TT De Idanha-A-Nova

5 Baja TT Rota Do Douro

6 Baja Portalegre 500

2013

1 Vinhos Ervideira Rali TT

2 Rali TT Serras Do Norte

3 Rali TT Terras De Alcoutim

4 Baja TT Proença – Oleiros

5 Baja TT De Idanha-A-Nova

6 27ª Baja Portalegre 500