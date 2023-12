Calendário do CPTT 2024: entra nova prova do ACP, e Castelo Branco passa para o final | AutoSport

Já é conhecido o calendário de 2024 do Campeonato de Portugal de Todo o Terreno, há, como se esperava, significativas alterações, especialmente pela introdução da nova prova do Mundial de TT (W2RC) a Baja Ultimate Rally Raid Portugal e a passagem da prova da Escuderia Castelo Branco, para novembro, passando a ser a última prova da competição.

Calendário:

29 Fevereiro/3 Março ESC Online Baja TT Montes Alentejanos

2/7 Abril BP Ultimate Rally-Raid Portugal

17/19 Maio Baja TT Lagos

7/9 Junho Baja TT Norte de Portugal

19/22 Setembro Baja TT Sharish Reguengos/Mourão/Redondo

17/19 Outubro BP Ultimate Baja Portalegre 500

8/10 Novembro Baja Escuderia Castelo Branco

Ou seja, a Baja TT Montes Alentejanos realiza-se na mesma altura, saiu a Baja TT Dehesa Extremadura entra a para a mesma altura, a BP Ultimate Rally-Raid Portugal, no Algarve, a prova do Clube automóvel do Algarve realiza-se um pouco mais cedo e passa a chamar-se Baja TT Lagos, esperando-se, portanto percursos diferentes, a Baja TT Norte de Portugal passa para junho, e depois novo hiato de quase quatro meses. A Baja TT Sharish Reguengos/Mourão/Redondo realiza-se na mesma altura, a Baja Portalegre 500 antecipa-se uma semana e a Baja da Escuderia Castelo Branco, que pode ser a prova do Oeste, ou não, será a última do ano. A ECB ainda não tem fechado onde faz a prova e a seu tempo anunciá-lo-á.

Recuando no tempo, Se olharmos para o que era o calendário do CPTT em 2012, há uma década, verificamos na sua essência que as coisas não mudaram de forma dramática. Houve, é verdade, muitos ajustes pelo meio, quer no local onde as organizações escolheram os percursos, mas de 2012 e até 2019, foram sempre pensadas seis provas, e se elas não existiram, deveu-se a cancelamentos por razões de vária índole.

Em 2020, como se sabe a pandemia trocou as voltas a federação, clubes, pilotos e equipas, mas em 2021 tentou repor-se um calendário com um upgrade para sete provas, mas com a pandemia sem dar grandes tréguas, não foi possível e só se realizaram cinco provas. Este ano, voltam a estar previstas sete provas.

Olhando para trás, face ao calendário de 2012, a prova do Clube Automóvel do Algarve passou para Tavira para Alcoutim. No ano seguinte, a Baja TT Rota do Douro foi a novidade, por troca com o Rali TT Serras do Norte.

Em 2015 a Baja Algarve regressou a Loulé e no ano seguinte manteve-se tudo igual.

Em 2017, ano terrível por causa dos incêndios, a competição começou em Loulé e a Baja Rota Do Douro passou para o fim do campeonato, acabando por ser anulada. Em 2018 a prova de Gondomar regressou, e em 2019 o calendário teve apenas reajustes das mesmas provas.

Em 2020, duas grandes novidades, entrando a prova do CPKA, o Vindimas do Alentejo e a Baja ACP, que se ‘safaram’ da pandemia, mas a partir daí foi o caos, realizando-se apenas mais três provas.

Em 2021, estiveram previstas sete provas, mas duas foram anuladas. Desta vez o ACP foi ‘apanhado’ e a BP Ultimate Baja TT ACP não se realizou, o mesmo sucedendo com a segunda Baja da Escuderia Castelo Branco, que abandonou as suas zonas de eleição de vários anos e teve que vir para o Oeste, uma novidade absoluta na competição em 2021, sendo esta a única prova da ECB no TT.

Em 2022, realizaram-se sete provas, a BP Ultimate Baja TT ACP regressou e a Baja Oeste de Portugal passou para maio. A principal novidade foi a nova Baja TT Norte, do CAMI, que se estreou no TT.

Em 2023, a novidade foi a Baja TT Dehesa Extremadura, que correu mal no que à cronometragem diz respeito. A prova só teve classificações finais pouco antes do arranque da prova seguinte. Este ano, as alterações que já referimos.